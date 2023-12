BAC A Bank tiếp tục giảm lãi vay, đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhu cầu vốn “tăng nhiệt” giai đoạn cuối năm

Nền kinh tế 9 tháng đầu năm 2023 đang dần có những chuyển biến tích cực mặc dù còn phải đối mặt nhiều thách thức. Theo dự báo, trong quý IV, nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng doanh nghiệp có xu hướng tăng nhằm thanh toán các khoản nợ đến hạn, đầu tư mở rộng sản xuất phục vụ các đơn hàng dịp cuối năm.

Thực tế, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng nhà nước đã có bốn lần điều chỉnh lãi suất điều hành với mức giảm 0,5% - 2,0%/năm. Theo định hướng của Chính phủ, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm, đặc biệt từ quý III/2023 khi “độ trễ” của các công cụ điều hành bắt đầu phát huy tác dụng, đồng thời các khoản vay áp dụng lãi suất cao từ đầu năm cũng đến thời điểm đáo hạn giúp giảm chi phí vốn.

Có thể thấy, các chính sách như hạ lãi suất điều hành, giãn/hoãn nợ, không chuyển nhóm nợ..., đã cho thấy nỗ lực của ngành ngân hàng nói chung trong việc tháo gỡ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay của doanh nghiệp. Diễn biến lãi suất trên thị trường giảm mạnh về mức trước dịch Covid-19, tín dụng từ đó được kỳ vọng cải thiện, đưa tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế tiến tới mục tiêu 2 con số đã đề ra.

BAC A BANK tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lãi vay chỉ từ 7,8% /năm

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tích cực triển khai Gói tín dụng “Vay ưu đãi – Lãi tri ân” dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tính đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho hơn 500 doanh nghiệp với tổng doanh số giải ngân gần 3.000 tỷ đồng.

Anh Đỗ Hải Quân (sinh sống tại Hà Nội) đang cùng lúc sở hữu một xưởng chế biến thực phẩm và điều hành một công ty truyền thông chia sẻ: “Trong năm qua, cả hai lĩnh vực tôi kinh doanh đều chịu ảnh hưởng trực tiếp, do sức tiêu thụ chậm và số lượng đơn hàng giảm đáng kể. May mắn, tôi được giới thiệu tham gia chương trình “Vay ưu đãi - Lãi tri ân” của BAC A BANK. Nhờ hưởng chính sách giảm đến gần 3% /năm so với lãi suất thông thường, doanh nghiệp của tôi có thể giảm áp lực chi phí hiệu quả - từ nhập nguyên vật liệu, hàng hóa dự trữ đến trả tiền mặt bằng và lương nhân viên, từ đó duy trì quy mô sản xuất kinh doanh”.

Trước nhu cầu vốn vẫn đang tiếp tục tăng cao, nhất là vào giai đoạn nước rút cuối năm, BAC A BANK chính thức gia hạn Gói tín dụng hấp dẫn này đến hết 31/3/2024 và nâng tổng hạn mức chương trình lên tới 5.000 tỷ đồng. Ưu đãi áp dụng cho các khoản vay có thời hạn tối đa 12 tháng, đến từ các khách hàng doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vay mới, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với mức lãi suất cực cạnh tranh - chỉ từ 7,8% /năm, Gói tín dụng “Vay ưu đãi - Lãi tri ân” sẽ trở thành giải pháp tài chính chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức như hiện nay. Cùng với chính sách ưu đãi phí đồng hành xuyên suốt hành trình sản xuất - kinh doanh từ dịch vụ tài khoản doanh nghiệp, dịch vụ trả lương (payroll) đến phát hành bảo lãnh, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế; BAC A BANK kỳ vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng tạo đà bứt phá, tối ưu hóa chi phí vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.