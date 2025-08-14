Bảo đảm ý nghĩa, thiết thực chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đúng tầm; chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết kế độc đáo và trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 420/TB-VPCP ngày 12/8/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ tổ chức chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ vào ngày 20/8/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Để chuẩn bị chương trình Kỷ niệm bảo đảm chu đáo, ý nghĩa, thiết thực, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo chuẩn bị kịch bản chương trình Kỷ niệm, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/8/2025; phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử để Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phim tài liệu chiếu tại chương trình Kỷ niệm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đúng tầm phục vụ chương trình Kỷ niệm (khoảng 30 phút); chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết kế độc đáo và trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng phim tài liệu chiếu tại chương trình Kỷ niệm (khoảng 30 phút), báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình duyệt trước ngày 15/8/2025.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp tích cực, khẩn trương theo chức năng, nhiệm vụ. Văn phòng Chính phủ đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung theo chương trình Kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức chương trình Kỷ niệm.