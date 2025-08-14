Bảo đảm ý nghĩa, thiết thực chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đúng tầm; chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết kế độc đáo và trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Bảo đảm ý nghĩa, thiết thực chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 420/TB-VPCP ngày 12/8/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ tổ chức chương trình Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ vào ngày 20/8/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Để chuẩn bị chương trình Kỷ niệm bảo đảm chu đáo, ý nghĩa, thiết thực, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo chuẩn bị kịch bản chương trình Kỷ niệm, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/8/2025; phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử để Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phim tài liệu chiếu tại chương trình Kỷ niệm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đúng tầm phục vụ chương trình Kỷ niệm (khoảng 30 phút); chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết kế độc đáo và trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng phim tài liệu chiếu tại chương trình Kỷ niệm (khoảng 30 phút), báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình duyệt trước ngày 15/8/2025.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp tích cực, khẩn trương theo chức năng, nhiệm vụ. Văn phòng Chính phủ đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung theo chương trình Kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức chương trình Kỷ niệm.

PV
Bộ VHTT&DL Chính phủ 80 năm thành lập Chính phủ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
(Ngày Nay) - Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, bước đầu góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan
(Ngày Nay) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Park Hyeong Jun - Thị trưởng thành phố Busan.
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
(Ngày Nay) - Trưa 12/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.