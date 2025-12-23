Khởi động công tác tuyên truyền và văn hóa cho năm APEC 2027

(Ngày Nay) - Việc Việt Nam lần thứ ba đăng cai Năm APEC vào năm 2027 là minh chứng cho sự tin tưởng, tín nhiệm cao của các nền kinh tế thành viên dành cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngày 22/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban nhằm chính thức khởi động lộ trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Tham dự cuộc họp có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Tiểu ban; cùng các thành viên là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí chủ chốt và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Việt Nam lần thứ ba đăng cai Năm APEC vào năm 2027 là vinh dự lớn, đồng thời là trọng trách quốc tế quan trọng. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng, tín nhiệm cao của các nền kinh tế thành viên dành cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, sự kiện cũng là cơ hội quảng bá Việt Nam và các địa phương tổ chức các cuộc họp, trong đó đặc biệt là Phú Quốc, An Giang.

Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền và văn hóa đóng vai trò là nhiệm vụ đi đầu, là cơ hội vàng để quảng bá sâu rộng hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, giàu bản sắc và hiếu khách tới bạn bè quốc tế. Thành công của công tác này chính là chìa khóa để tạo nên dấu ấn đậm nét về một Việt Nam chủ động, tích cực và trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Dựa trên chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 161/QĐ-UBQGAPEC2027 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã nêu định hướng triển khai công tác qua 3 giai đoạn trọng điểm: giai đoạn 1 ngay trong năm 2026, tập trung vào công tác chuẩn bị, xây dựng các đề án, kế hoạch, lộ trình, khảo sát địa điểm tổ chức, xây dựng bộ nhận diện hình ảnh, website APEC 2027 và sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền; giai đoạn 2 trong năm 2027, triển khai các chiến dịch truyền thông cao điểm gắn với các Hội nghị quan trọng và các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành; giai đoạn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, tập trung vào vận hành Trung tâm Báo chí quốc tế, điều hành phóng viên và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo lộ trình công tác, đồng thời mong muốn tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan liên quan, trong việc chủ trì, cũng như phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả công tác chung của Tiểu ban.

Các thành viên của Tiểu ban cũng nhất trí tận dụng các kinh nghiệm tổ chức Năm APEC 2006 và 2017, đồng thời phát huy, có các cách làm mới giúp công tác tuyên truyền, văn hóa được triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, toàn diện.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị các thành viên Tiểu ban, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cần sớm cụ thể hóa lộ trình triển khai tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ phận thường trực là Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao để đảm bảo các hoạt động tuyên truyền, văn hóa luôn đi trước một bước, góp phần vào thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2027.