Đại gia Đường bia khánh thành công trình “Đường cao tốc và đường sắt đô thị” tại 321 Vĩnh Hưng, đề xuất áp dụng cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm

(Ngày Nay) -Ông Nguyễn Hữu Đường khẳng định đường cao tốc cầu cạn 4 tầng mà doanh nghiệp ông đề xuất xây dựng có thể tiết kiệm cho nhà nước 500.000 tỷ đồng tiền thuế của người dân, thời gian thi công rút ngắn từ 3 năm xuống còn 1 năm. Mỗi một năm, ngân sách nhà nước ước tính sẽ thu thêm được 100.000 tỷ đồng từ thu phí hoạt động và các dịch vụ.

Ngày 22/12/2025, công ty Hòa Bình đã tổ chức khánh thành công trình mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng tại 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Đây là mô hình gây xôn xao dư luận gần đây do tính chất đặc biệt và công năng kỳ lạ của mô hình, khi ông Nguyễn Hữu Đường (đại gia Đường bia), chủ tịch công ty Hòa Bình tiết lộ: siêu kết cấu đặc biệt nhất thế giới: Dưới là đường sắt tốc độ cao, trên xây nhà ở xã hội.

Mô hình "Đường cao tốc và đường sắt đô thị" tích hợp đa tầng của công ty Hòa Bình được thi công – lắp ghép – đổ bê tông – thử tải trong vòng chỉ 10 ngày, áp dụng phương pháp dùng cọc ly tâm và tấm panel bản rỗng và cần tối đa chỉ 50 nhân công.

Phương pháp thi công được công ty Hòa Bình nghiên cứu và học hỏi thực tế từ các công trình đường cao tốc tại Nhật, Trung Quốc và Indonesia.

“Tại Trung Quốc, sau 3 năm 9 tháng (từ năm 2020 đến tháng 9/2023), họ đã nghiên cứu và thi công hệ thống đường cao tốc (đường cầu cạn) thông minh và xanh, tiết kiệm hơn 40 – 50% so với đường cầu cạn mà thế giới đang áp dụng dùng cọc nhồi bê tông và các cấu kiện lớn: dầm, bê tông cốt thép đúc sẵn. Khi quay về Việt Nam, ngày 1/9/2023, chúng tôi đã thành lập 1 ban nghiên cứu và xây dựng thí nghiệm hệ thống đường cao tốc và đường sắt đô thị dùng cọc ly tâm và tấm panel bản rỗng. Phương pháp thi công đường cao tốc của công ty Hòa Bình rẻ hơn 20% so với phương pháp thi công đường cao tốc thông minh và xanh của Trung Quốc”, đại gia Đường bia cho biết.

Tháng 2/2024, công ty Hòa Bình đã ký hợp đồng với 1 doanh nghiệp vận tải, thi công 1 đoạn đường cao tốc dài 600m, rộng 11 m tại khu phi thuế quan Xuân Cầu – Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.

Tháng 4/2024, đường cầu cạn được khánh thành và đưa vào sử dụng, cho phép các phương tiện siêu trường, siêu trọng hoạt động 24/24 tại cảng Lạch Huyện.

Tháng 5/2024, Tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã đến thăm quan công trình đường cầu cạn tại khu phi thuế quan Xuân Cầu – Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng và báo cáo Chính phủ: Đường cầu cạn của công ty Hòa Bình có nhiều ưu điểm “thi công nhanh, thân thiện với môi trường”.

Tại văn bản này, lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá cao việc công ty Hòa Bình chủ động nghiên cứu, đề xuất sử dụng giải pháp cầu cạn cho các dự án xây dựng công trình giao thông, thể hiện sự quan tam và tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ tại sự kiện khánh thành mô hình “Đường cao tốc và đường sắt đô thị” tại 321 Vĩnh Hưng, ông Nguyễn Hữu Đường khẳng định, phương pháp thi công của công ty Hòa Bình có thể áp dụng được ngay cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm.

Cụ thể, công ty Hòa Bình đề xuất xây dựng đường cao tốc cầu cạn 4 tầng tuyến sân bay Tân Sân Nhất đến sân bay Long Thành theo mô hình: Tầng 1: là đường cầu cạn từ sân bay Tân Sân Nhất đến sân bay Long Thành (trên con đường Sài Gòn – Dầu Giây). Tầng 2: là đường mở rộng theo phát minh của Công ty Hòa Bình, có 6 làn xe cơ giới và 2 làn tàu điện. Thời gian xây dựng hoàn thành tuyến đường này trong vòng 12 tháng. Sau khi xây dựng xong, tuyến đường bộ cao tốc này sẽ có 6 làn đường cao tốc cho xe cơ giới và 2 làn đường tàu điện, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sân Nhất đến sân bay Long Thành chỉ mất 30 phút.

Sau tuyến Tân Sơn Nhất- Long Thành, đường cầu cạn 4 tầng có thể áp dụng để thi công các tuyến đường: Văn Cao – Hòa Lạc, sân bay Gia Bình – sân bay Nội Bài, sân bay Gia Bình – Hà Nội, đường vành đai 4 – Dự án thành phần 3 vùng Thủ đô Hà Nội.

“Ước tính với việc áp dụng thi công 4 tuyến đường này, nhà nước sẽ tiết kiệm được khoảng 500.000 tỷ đồng tiền thuế của người dân, thời gian thi công rút ngắn từ 3 năm xuống còn 1 năm. Mỗi một năm, ngân sách nhà nước ước tính sẽ thu thêm được 100.000 tỷ đồng từ thu phí hoạt động và các dịch vụ của tuyến đường này.

Trên các tuyến đường này, có thể xây dựng được hơn 300.000 căn nhà ở xã hội với diện tích từ 30 – 70 m2 mà nhà nước không phải bo tiền để làm đường và cũng không phải bỏ tiền để giải phóng mặt bằng làm hạ tầng đấu thầu chủ đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội, vì trên các trụ đường sắt này công ty Hòa Bình sẽ xây dựng nhà ở xã hội với suất vốn đầu tư là 25 triệu đồng/m2 (trong đó đơn giá xây dựng chỉ có 12 triệu đồng/m2, 13 triệu đồng là kinh phí để làm đường”, ông Nguyễn Hữu Đường cam kết.

Thực tế tại công trình “Đường cao tốc và đường sắt đô thị” 321 Vĩnh Hưng cho thấy, sau 10 ngày thi công (từ 29/11/2025 – 9/12/2025), đường cầu cạn đã thi công xong và thực hiện chất tải, thử tải, kết quả đã đáp ứng được cac tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế, đường chịu được động đất trên cấp 8, vĩnh cửu với thời gian, tuổi thọ công trình trên 100 năm; độ võng của đường dưới 1 mm (trong khi tiêu chuẩn Việt Nam độ võng cho phép là 12,5mm); độ chịu lực va đập là 270 tấn (độ chịu lực va đập theo tiêu chuẩn của Việt Nam là 180 tấn); độ ồn đo được trong nhà khi các phương tiện lưu hành dưới 35 dB (Tiêu chuẩn độ ồn vào buổi đêm của Việt Nam là dưới 50 dB); cửa chống cháy là 90 phút, tường vách được thi công bằng vật liệu thi công nhẹ chống cháy; các thiết bị phòng cháy chữa cháy không dây, tích hợp trí tuệ nhân tại (AI).

Đại gia Đường bia khẳng định: Nhà ở xã hội xây trên đường cao tốc được áp dụng các tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất về nhà ở của thế giới. Người dân ở trong các căn nhà ở xã hội này được bảo đảm an toàn nhất, thân thiện với môi trường nhất, sử dụng điện năng tiết kiệm nhất.