Bộ Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghỉ Tết Dương lịch 2026

(Ngày Nay) - Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp hoán đổi ngày làm việc, áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 12729/VPCP-KGVX, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu ngày 2/1/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/1/2026.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 Dương lịch (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026).

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trong đó, Bộ Nội vụ đặc biệt lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội.

Điều này bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Năm 2026 có số ngày nghỉ lễ, Tết kéo dài kỷ lục, lên đến 25 ngày, kể cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề.