Hà Nội hỗ trợ người dân tái định cư trong dự án cầu Trần Hưng Đạo

(Ngày Nay) - Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết tổng số trường hợp bị thu hồi đất tại các dự án thành phần liên quan là 325 trường hợp (thuộc địa bàn các phường Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng).

Ngày 20/12, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân đất trong khu vực thu hồi nhằm phổ biến chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường.

Tại buổi đối thoại, bên cạnh các ý kiến thắc mắc, yêu cầu giải đáp… nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương thực hiện dự án và ghi nhận sự hợp tác, tạo điều kiện của chính quyền phường Hồng Hà trong việc hỗ trợ người dân tái định cư.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Theo phê duyệt, dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài 4,18km; điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông-Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề và phường Long Biên. Các hộ dân thuộc diện phải di dời sẽ tái định cư tại xã Thư Lâm (xã Vân Hà, huyện Đông Anh cũ).

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết tổng số trường hợp bị thu hồi đất tại các dự án thành phần liên quan là 325 trường hợp (thuộc địa bàn các phường Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng). Dự án thành phần lần này tập trung vào công tác hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi giải phóng mặt bằng; bao gồm các hạng mục: giải phóng mặt bằng; di chuyển hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, di chuyển cây xanh... với tiến độ thực hiện từ nay cho tới năm 2027.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng, thành phố Hà Nội đã bố trí các ô đất tại xã Thư Lâm cho người dân tái định cư khi bị ảnh hưởng xây cầu Trần Hưng Đạo. Toàn bộ các ô đất cơ bản đã hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng, một số vị trí đã hoàn thành xong hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho các dự án. Tùy theo nhu cầu của người dân, phường sẽ tổ chức cho các hộ dân tới thăm quan thực tế và tìm hiểu khu đất tái định cư để người dân yên tâm thực hiện theo chủ trương của thành phố.

Ông Lê Hồng Thắng cho biết thực hiện mô hình chuyển đổi số, toàn bộ những hồ sơ tài liệu cần thiết, phường đã cung cấp công khai cho người dân tìm hiểu thông qua mã QR. Trên mã QR này, phường duy trì cập nhật thường xuyên và cung cấp tài liệu trong suốt quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, phường cũng chủ động cung cấp công khai tên và số điện thoại của cán bộ phụ trách công tác giải phóng mặt bằng ở từng địa bàn để người dân được biết và tiện liên hệ, giải đáp thắc mắc.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Ủy ban Nhân dân phường cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn về việc đối với những hộ dân bị thu hồi một phần diện tích đất mà phần đất còn lại đủ điều kiện để xây dựng thì sẽ thực hiện là cấp ngay Giấy phép xây dựng cho người dân nếu như họ có yêu cầu. Như vậy, khi người dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cũng sẽ được Ủy ban Nhân dân phường bàn giao luôn Giấy phép xây dựng đối với diện tích đất còn lại.

“Đặc biệt, đối với những trường hợp bị thu hồi một phần diện tích đất, phần diện tích đất còn lại đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì chúng tôi sẽ chủ động điều chỉnh sổ đỏ và trả cho người dân mà không yêu cầu người dân phải kê khai thủ tục. Và có những trường hợp mà diện tích đất còn lại chưa có sổ đỏ nhưng đủ điều kiện để cấp sổ đỏ thì chúng tôi cũng sẽ giao cho bộ phận chuyên môn để cấp bổ sung sổ đỏ cho người dân ngay, không để người dân phải chờ đợi làm thủ tục kéo dài," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà nhấn mạnh.

Người dân mong đẩy nhanh tiến độ dự án

Trình bày tại cuộc đối thoại, nhiều người dân bày tỏ ủng hộ chủ trương xây dựng cầu Trần Hưng Đạo để góp phần xây dựng hệ thống giao thông Thủ đô đồng bộ, hiện đại, thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, các hộ dân đề nghị làm rõ tiến độ giải phóng mặt bằng; điều kiện hạ tầng khu tái định cư; mức giá và phương án bồi thường, cách tính tài sản trên đất cũng như những ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh, học tập. Một số ý kiến đề nghị sớm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và áp dụng giá đất phù hợp tại thời điểm thu hồi…

Ông Đặng Thanh Bình (ở ngõ 43 Vạn Kiếp, phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết, ông rất hoan nghênh và đồng tình với chủ trương của thành phố xây cầu Trần Hưng Đạo để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông.

“Về các câu hỏi của tôi thì đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà trả lời rất rõ ràng và rành mạch. Cá nhân tôi thấy đối thoại giữa chính quyền và người dân khá là cởi mở, rất nhiều câu hỏi được trả lời luôn, câu hỏi nào chưa trả lời được luôn thì cũng được đồng chí Chủ tịch nói sẽ giải đáp sau đó," ông Bình nhận xét.

Cùng ở phố Vạn Kiếp với ông Bình, bà Nguyễn Thị Nga khẳng định chủ trương giãn dân và tái định cư cho người dân khu vực quận Hoàn Kiếm (cũ) của thành phố Hà Nội là phù hợp. Bà cùng nhiều người dân trong khu vực sẵn sàng di chuyển tới ở chỗ xa hơn một chút để có được hạ tầng tốt hơn cho thành phố.

Bà chia sẻ: “Việc là Ủy ban Nhân dân phường sẵn sàng bố trí xe đưa chúng tôi đến xem khu đất tái định cư sắp tới của chúng tôi cũng như việc giải đáp các thắc mắc về sổ đỏ cho chúng tôi ở khu vực tái định cư là rất tốt. Điều này sẽ giúp chúng tôi yên tâm sinh sống lâu dài ở nơi ở mới."

Bên cạnh việc tìm hiểu phương án đền bù của gia đình mình, nhiều hộ dân cũng mong mỏi dự án được đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện sớm và đồng loạt, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đa số các ý kiến của nhân dân đã được các phòng, ban chức năng phường Hồng Hà giải đáp tại hội nghị. Theo kế hoạch, ngay sau hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà sẽ ban hành thông báo thu hồi đất và lịch điều tra đất cụ thể đối với từng hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất. Thời gian dự kiến hoàn thành trong 20 ngày với hơn 300 tổ chức và hộ dân.