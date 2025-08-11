Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025

(Ngày Nay) - Tại Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị­­­

Nghị quyết nêu rõ thời gian tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, rủi ro gia tăng. Ở trong nước, mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi, triển vọng tích cực; nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được phát huy hiệu quả nhưng khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tích cực, chủ động, tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt; đặc biệt là khắc phục khó khăn, hạn chế, bất cập để tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8,3-8,5%, tốc độ tăng CPI bình quân dưới 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ xác định thời hạn trong năm 2025 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số: 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, 59-NQ/TW ngày 24/1/2025, 66-NQ/TW ngày 30/4/ 2025, 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị. Định kỳ hằng tháng rà soát tiến độ thực hiện tại cơ quan, địa phương mình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cà Mau, An Giang, khẩn trương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW trước ngày 15/8/2025, không để chậm trễ hơn nữa.

Bộ Khoa học và Công nghệ bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 4/7/2025 và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng trong tháng 8/2025.

Bộ Ngoại giao khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 9/2025.

Bộ Tư pháp theo dõi sát, kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW; bám sát nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2025.

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế, khu vực và tác động đối với kinh tế-xã hội nước ta để phân tích, dự báo, tham mưu, phản ứng chính sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ động tính toán, sớm chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá, bảo đảm ổn định thị trường, không để đầu cơ, tăng giá…; phấn đấu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 theo mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất; đa dạng hóa các kênh cung ứng ngoại tệ, ổn định giá trị đồng Việt Nam, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan; tiếp tục mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống…; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm về hóa đơn, chứng từ, thanh toán mua bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, trong đó tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2025 để hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc khu, hải đảo và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ ngay để chống lãng phí, tiêu cực.

Bộ Tài chính phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8 năm 2025 để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, bảo đảm đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong năm 2025.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản, phương án, định hướng điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, xuất nhập khẩu và các chính sách khác từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước ngày 20/8/2025.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý 3 đạt trên 60%

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị, tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đến hết quý 3 đạt trên 60% và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng đến từng chủ đầu tư; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt theo quy định. Kiên định mục tiêu, yêu cầu bảo đảm chất lượng đầu tư công, chất lượng dự án, công trình, tránh lãng phí.

Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ được phân công đi kiểm tra, đôn đốc , giải quyết vướng mắc phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, các tuyến đường cao tốc tại các địa phương phải thực hiện đều đặn hằng tháng, hằng quý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ tham mưu, đôn đốc, xếp lịch.

Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, bảo đảm tổng số dự án nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 không quá 3.000 dự án (bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới).

Khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công đợt 2, đợt 3 của các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách trung ương bổ sung từ nguồn tăng thu vốn ngân sách trung ương năm 2024 mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, bảo đảm kịp thời giải ngân trong những tháng cuối năm.

Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo quy định.

Tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030; thúc đẩy, giải quyết khó khăn các dự án đầu tư ngoài nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện; tiếp tục đăng ký các dự án, công trình đủ điều kiện, thủ tục theo quy định để khởi công, khánh thành vào ngày 19/8/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp tổ chức bộ máy, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2025 để rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương để rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào ngày 19/8/2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu hiệu quả cho các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan, địa phương; tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan, địa phương về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương làm cơ sở triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không còn nhu cầu sử dụng vốn, hoàn trả ngân sách trung ương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục triển khai nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Theo đó, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện 30 nghị định, 66 thông tư về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025.

Các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là lĩnh vực tổ chức bộ máy; nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý cấp xã; lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài chính, tư pháp; đồng thời, giao địa phương chủ động thực hiện phân cấp, ủy quyền giữa các cấp hành chính và việc ủy quyền nhiệm vụ, thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho cán bộ cấp dưới liền kề trong trường hợp cần thiết.

Căn cứ yêu cầu công tác và thực tiễn triển khai nhiệm vụ của địa phương, cử cán bộ, công chức tăng cường hỗ trợ các địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện quy định về phân cấp phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Khẩn trương chuẩn bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, báo cáo trình Trung ương, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết dự kiến bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình, đồng thời chủ động tổ chức soạn thảo bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và thời hạn trình Quốc hội theo quy định.

Chủ động thực hiện hoặc tham mưu, trình cấp có thẩm quyền thực hiện các kiến nghị giám sát của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 141 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, đặc biệt là 59 văn bản nợ chưa ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở kết quả tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trước ngày 15/8/2025, cấp tỉnh trong năm 2025.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đề xuất phương án hoàn thiện pháp luật, nhất là một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất, khả thi giữa các luật, nghị định, thông tư liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ bám sát tình hình, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc về bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền... tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin tại địa phương và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung do các bộ, cơ quan triển khai toàn quốc (hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế...), đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục.

Chủ động, tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thúc đẩy phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, xử lý hiệu quả các dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài.

Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chủ động, tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác thanh tra, chống lãng phí; tăng cường công tác thông tin, truyền thông kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Về sơ kết đánh giá tình hình sau 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ, công việc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các vấn đề mới xuất hiện, đánh giá mức hài lòng của người dân; nhanh chóng sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, nhất là kiện toàn lãnh đạo cấp xã, tránh tình trạng địa phương hiểu chưa đúng hoặc thực hiện chưa nghiêm, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.