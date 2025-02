Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến an ninh lương thực tại Mỹ Latinh

Dẫn báo cáo của Liên hợp quốc về thực trạng biến đổi khí hậu, bà Castro cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng ở Mỹ Latinh và Caribe ngày càng trở nên trầm trọng hơn do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên hành tinh.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến giá cây trồng tăng ở một số quốc gia trong khu vực cùng lúc nhiệt độ và hạn hán tăng cao do hiện tượng El Niño đã đẩy giá ngô lên cao ở Argentina, Mexico, Nicaragua và Cộng hòa Dominica. Bà Castro cũng cảnh báo rằng những nhóm dân số nghèo, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, tiếp tục là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng mất an ninh lương thực do biến đổi khí hậu, đồng thời đánh giá cao đóng góp của mạng lưới an sinh xã hội trong việc giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở Mỹ Latinh.

Theo bà Castro, 36% các trang trại nhỏ được khảo sát ở vùng nông thôn Honduras và Guatemala đã gặp phải "tình trạng mất an ninh lương thực cục bộ do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt".

Trong khi đó, chuyên gia Ivy Blackmore thuộc Đại học Missouri ở Colombia cho rằng các vùng nông thôn không có đủ nguồn lực để chịu được mùa màng thất bát do thu nhập thấp và thiếu nguồn thực phẩm. Tại các cộng đồng nông dân bản địa ở Ecuador, mưa kéo dài khiến đất xói mòn buộc nông dân phải trồng trọt trên các đồng cỏ nguyên sinh tạo ra vòng xoáy suy thoái môi trường.

Theo một nghiên cứu của Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus, nhiệt độ trung bình tăng, môi trường sống của động thực vật thay đổi và mực nước biển dâng cao đang ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong bối cảnh lượng khí thải nhà kính ngày càng tăng.