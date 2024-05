Biến thể phụ KP.2 của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan nhanh hơn và "né" miễn dịch tốt hơn

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học vừa cảnh báo biến thể phụ mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có tên KP.2 có khả năng lây lan nhanh hơn và "né" vaccine tốt hơn so với các biến thể trước đây, kể cả biến thể XBB đang chiếm số đông các ca nhiễm mới.

Nghiên cứu được công bố trên bioRxiv, một nền tảng lưu trữ bản thảo khoa học trước khi được bình duyệt. Tuy nhiên, những phát hiện này cho thấy mối đe dọa tiềm ẩn đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng và cần được theo dõi chặt chẽ.

Theo nghiên cứu, KP.2 có hệ số lây nhiễm thực Re cao hơn đáng kể so với biến thể JN.1, cho thấy khả năng lây lan nhanh hơn. Điều này được quan sát thấy ở Mỹ, Anh và Canada, nơi KP.2 đang lan rộng nhanh chóng.

KP.2 cũng cho thấy khả năng kháng trung hòa cao, nghĩa là biến thể này có thể trốn tránh hệ miễn dịch do vaccine hoặc do nhiễm các biến thể trước đó tạo ra. Khả năng kháng vaccine cao hơn này có thể là một phần lý giải cho việc gia tăng số ca mắc COVID-19 do KP.2.

Các nhà khoa học kêu gọi cần theo dõi chặt chẽ sự lây lan của KP.2 và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn để hiểu rõ hơn về cơ chế lây nhiễm và khả năng kháng vaccine của biến thể. Những thông tin này sẽ giúp các nhà nghiên cứu phát triển các vaccine và phương pháp điều trị hiệu quả hơn trong tương lai.