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Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026

PV In bài viết
(Ngày Nay) -  Sáng nay, 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi và phổ điểm các môn của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026
Thí sinh rời điểm thi sau môn cuối cùng.
Thí sinh rời điểm thi sau môn cuối cùng.

Sáng nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi và phổ điểm các môn của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Phổ điểm các môn như sau:

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 1
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 2
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 3
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 4
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 5
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 6
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 7
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 8
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 9
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 10
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 11
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh 12
PV
Bộ GD-ĐT điểm môn thi Tốt nghiệp THPT

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