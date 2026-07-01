Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026

(Ngày Nay) - Tạp chí điện tử Journal des Français à l'étranger của Pháp vừa đăng bài viết nhận định Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam" và là lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay Thái Lan.
(Ngày Nay) - Từ ngày 20 đến 26/9/2026 , đoàn đại biểu của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ tham dự chương trình hội thảo quốc tế "Dialogue of Culture and Knowledge 2026" (Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026) tại Athens và vùng Peloponnese (Hy Lạp). Sự kiện do Liên hiệp các Hội UNESCO Hy Lạp phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Câu lạc bộ, Trung tâm và Hiệp hội UNESCO Thế giới (WFUCA).
(Ngày Nay) -Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, dòng tiền ưu tiên chảy vào các tài sản có giá trị thực, rõ ràng về hạ tầng và đã hiện hữu. Xu hướng này đang thúc đẩy một làn sóng dịch chuyển vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư miền Bắc vào trung tâm mới TP.HCM – cực tăng trưởng năng động nhất của thành phố.
(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu.
(Ngày Nay) - Khi Lễ hội Naadam – sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của Mông Cổ – đang đến gần, người dân khắp đất nước lại chuẩn bị khoác lên mình những bộ deel (trang phục truyền thống Mông Cổ) với chất liệu lụa, gấm và những hoa văn tinh xảo. Không chỉ là trang phục lễ hội, deel còn được xem là kết tinh của đời sống du mục, tri thức bản địa, phép tắc ứng xử và bản sắc văn hóa của người Mông Cổ qua nhiều thế kỷ.