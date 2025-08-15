Bộ GD-ĐT đề nghị thành lập hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã

Ra mắt chi hội “Sáng tạo nội dung trên nền tảng số” (Ngày Nay) -Hôm qua14/8, tại TP.HCM, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã chính thức ra mắt Chi hội Sáng tạo nội dung trên nền tảng số Việt Nam (KLIC).

Phát hiện phương pháp ngăn chặn bệnh dị ứng thực phẩm ngay từ khi khởi phát (Ngày Nay) - Các nhà khoa học Israel phát hiện cách trung hòa protein TSLP có thể ngăn ngừa bệnh viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan do dị ứng thực phẩm, giúp bệnh nhân khỏi đau đớn và không cần ăn kiêng.

Giới lãnh đạo Australia coi trọng hợp tác với Việt Nam (Ngày Nay) - Trong chuyến thăm bang Tasmania, Đại sứ Việt Nam và đoàn công tác thành phố Huế thúc đẩy hợp tác về giáo dục, thương mại, năng lượng sạch... góp phần củng cố quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trung Quốc phát hiện thêm nhiều ca bệnh Chikungunya (Ngày Nay) - Trong vòng một tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen (Ngày Nay) - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025 (Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc để khắc phục hậu quả mưa lũ (Ngày Nay) - Ngày 14/8, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường ký Thông báo số 1751-TB/TU về chủ trương điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025.

Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết (Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số nước ở châu Á, BS CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao đổi về nguồn gốc, cách thức lây truyền, và cách phân biệt của bệnh này.

Giới khoa học cảnh báo AI đang "làm cùn" kỹ năng của bác sĩ (Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Học viện Silesia (Ba Lan) đã kết luận rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh có thể khiến kỹ năng của các bác sĩ suy giảm, đặc biệt trong các thủ thuật đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâm sàng.