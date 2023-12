Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank ký kết Bản ghi nhớ cung ứng sản phẩm dịch vụ

(Ngày Nay) - Ngày 14/12, thông tin từ Công an huyện Hậu Lộc (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng này đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1974, ở thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra, làm rõ về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật hình sự.