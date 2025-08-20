Bố trí điểm tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và nhân dân dự lễ diễu binh, diễu hành

(Ngày Nay) - Để phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiệu quả và thành công, ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các xã, phường, đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp mặt bằng để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và phục vụ nhân dân.
Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long, gồm sân vận động Cột Cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự lễ kỷ niệm.

UBND các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân; gửi danh sách địa điểm về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Công an thành phố trước ngày 21/8/2025. Các địa phương bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các điểm đỗ xe…

