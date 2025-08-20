Bố trí điểm tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và nhân dân dự lễ diễu binh, diễu hành

Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trong ngày 20/8 (Ngày Nay) - Từ chiều nay, 20/8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thời gian công bố điểm chuẩn đến 17 giờ ngày 22/8.

Người dân tặng cổ vật quý từ thời Hùng Vương cho bảo tàng (Ngày Nay) - Gia đình ông Nguyễn Hữu Long quyết định tặng số cổ vật gồm 2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông và 1 dụng cụ đựng bằng đồng cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày.

Nền tảng số “A80-Tự hào Việt Nam”: Hỗ trợ tra cứu chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh (Ngày Nay) - “A80-Tự hào Việt Nam” không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội thông báo tuyển hơn 900 giáo viên, nhân viên trường học (Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tuyển 94 nhân viên trường học và 848 giáo viên, gồm 828 giáo viên trung học phổ thông, 11 giáo viên trung học cơ sở và 9 giáo viên tiểu học.

Nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, người dân chủ động ý thức vệ sinh phòng dịch (Ngày Nay) - Việc nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng chống muỗi truyền bệnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết.

Mỹ tái khẳng định sẽ không triển khai quân trên đất Ukraine (Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Mỹ không triển khai quân tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy kế hoạch gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine và có thể 3 bên, trong bối cảnh Thụy Sĩ đề nghị đăng cai hòa đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Bhutan (Ngày Nay) - Sáng 19/8, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã tiến hành hội đàm.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc (Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, sáng 19/8, tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.

Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (Ngày Nay) - Sáng ngày 19/8, Lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng đại mà còn là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của TP HCM trong việc đầu tư cho văn hóa và sáng tạo.