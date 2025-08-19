Dàn xe pháo quân sự cơ động về các điểm tập kết, sẵn sàng cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành

(Ngày Nay) - Đêm 18 rạng sáng 19/8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) Bộ Quốc phòng tổ chức cơ động lực lượng xe pháo quân sự từ vị trí đóng quân về điểm tập kết thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành chủ trì. Tham gia chỉ đạo cơ động phương tiện còn có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Các lực lượng xe pháo sắp xếp xong đội hình, hoàn thành công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 và bắt đầu cơ động lúc 21 giờ 5 phút. Lực lượng cơ động được tổ chức thành đội hình, gồm: Đoàn 1: Tăng thiết giáp; Đoàn 2: Xe bánh lốp của Binh chủng Tăng thiết giáp; Đoàn 3: Phương tiện của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đội hình cơ động thành một hàng dọc, xe cách xe 30 - 50m, khối cách khối khoảng 1km; tốc độ 20 - 25km/h. Đường cơ động gồm hai hướng, hướng thứ nhất từ Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 21A - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương đến Sở Chỉ huy (Bộ Quốc phòng); hướng thứ hai từ Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 21 - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến Trường đua F1 (Mỹ Đình).

Theo Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, lực lượng lái xe có sức khỏe, có chuyên môn sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Để bảo đảm cho quá trình tổ chức hành quân, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức lực lượng sửa chữa để chốt ở dọc đường, ngã ba. Đằng sau của đoàn hành quân, tổ chức lực lượng sửa chữa cơ động làm 3 tổ với đầy đủ phương tiện, lực lượng.

Để bảo đảm kỹ thuật tăng thiết giáp, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị đã tổ chức một tổ bảo đảm kỹ thuật đi cuối đội hình hành quân gồm 3 xe (1 xe vận tải, 1 xe công trình xa, 1 xe chở thợ bảo đảm kỹ thuật); đồng thời tổ chức 2 tổ bảo đảm kỹ thuật sửa chữa, cứu kéo bố trí trên tuyến đường cơ động để bảo đảm kỹ thuật cho khối xe pháo quân sự bánh lốp; 3 tổ bảo đảm kỹ thuật sửa chữa, cứu kéo bố trí trên các tuyến đường cơ động để bảo đảm kỹ thuật xe - máy cho cơ động lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Mặc dù trời mưa lớn, nhiệm vụ vẫn được triển khai xuyên đêm, khẩn trương và an toàn. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 19/8, cuộc hành quân kết thúc. Các phương tiện đã về đến điểm tập kết đúng kế hoạch, lộ trình. Quá trình di chuyển, hạ xe bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người và thiết bị. Qua đó, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ huy sâu sát của Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 cùng tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ về kỹ thuật, hậu cần và phương án xử trí các tình huống, các lực lượng đã sẵn sàng bước vào giai đoạn sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ A80, góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại của đất nước.

Trước đó, vào ngày 5/8/2025, Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng đã tổ chức huấn luyện thực hành cơ động phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình. Công tác huấn luyện đã dự kiến các tình huống xảy ra như: Phương tiện giao thông gặp sự cố kỹ thuật trên đường cơ động; xảy ra ùn tắc giao thông; quá trình cơ động nếu xảy ra mất an toàn giao thông. Từ đó có các phương án xử trí các tình huống trên. Công tác huấn luyện đã giúp đội ngũ lái xe nắm chắc thứ tự đội hình, cự ly, tốc độ, thời gian cơ động; vị trí triển khai các tổ bảo đảm kỹ thuật; vị trí tập kết lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ A80.