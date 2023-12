Bỏ túi 6 bí kíp đi du lịch mùa Tết tiết kiệm

#Bí kíp 1: Xác định ngân sách

Hãy bắt đầu bằng việc đề ra một ngân sách khả thi. Đây là sẽ khoản tiền bạn có thể thoải mái chi tiêu cho những hoạt động vui chơi, bao gồm chi phí đi lại, chỗ ở và các chi phí khác. Xác định ngân sách ngay từ đầu sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh được những căng thẳng tài chính không cần thiết.

#Bí kíp 2: Khám phá những điểm đến ít người biết

Đúng là những địa điểm nổi tiếng và những thành phố nhộn nhịp có một sức hấp dẫn nhất định nhưng những điểm đến yên tĩnh và ít người biết cũng có thể mang đến cho những tín đồ du lịch một góc nhìn độc đáo hơn về mùa lễ hội này. Trong một không gian thư thái, bạn sẽ có nhiều thời gian để sống chậm lại và trân trọng những phong tục tập quán đầy ý nghĩa.

Bạn cũng có thể hòa mình vào với cộng đồng địa phương và trải nghiệm những hoạt động lễ tết độc đáo, hoặc thưởng thức những món ăn đặc trưng của ngày Tết và lắng nghe những câu chuyện chưa bao giờ được nhắc đến trên những phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài ra, thông qua việc tìm đến những điểm đến ít người biết này, bạn còn có thể đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế địa phương và hỗ trợ cho du lịch bền vững tại đây.

#Bí kíp 3: Đặt chỗ trước

Tết là thời điểm các gia đình đoàn tụ và nhiều người đi du lịch cùng bạn bè và người thân, do đó, nhu cầu về chỗ ở, phương tiện đi lại và các điểm tham quan đều rất cao. Dù cho bạn chọn nghỉ tại một căn nhà riêng bên bờ biển, hay một khách sạn sang trọng hoặc một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp, hãy đặt chỗ thật sớm để đảm bảo bạn sẽ có một nơi ở thoải mái, cũng như tận dụng được các ưu đãi và giảm giá. Đây là cách giúp bạn có được một kỳ nghỉ trọn vẹn mà không chi tiêu vượt ngoài ngân sách.

#Bí kíp 4: Lên kế hoạch trước cho các hoạt động vui chơi

Nghiên cứu và lên kế hoạch trước cho các hoạt động lễ tết. Cho dù bạn muốn tham gia một chuyến tham quan ẩm thực để thưởng thức một số bữa ăn ngày lễ truyền thống, hay các sự kiện lễ hội hoặc khám phá di sản và văn hóa địa phương, việc lên một kế hoạch phù hợp sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thời gian và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

#Bí kíp 5: Chuẩn bị tinh thần thích ứng

Mặc dù việc lập kế hoạch là cần thiết nhưng bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần thích ứng tốt. Những thay đổi không mong muốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và khả năng thích ứng tốt sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Hãy sẵn sàng cho những điều bất ngờ và tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm tích cực trong mọi hoàn cảnh.

#Bí kíp 6: Tiết kiệm hơn nữa

Cuối cùng, đừng quên tận dụng các ưu đãi và giảm giá. Booking.com đang có chương trình 'Ưu đãi đầu năm 2024' với mức ưu đãi tối thiểu 20% tại các cơ sở lưu trú trong dịp Tết sắp tới, áo dụng cho các kỳ lưu trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 nếu đặt chỗ từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Ưu đãi này mang đến cho bạn sự linh hoạt cho các chuyến đi vào dịp Tết cũng như những kế hoạch trong tương lai.

Chương trình này đang được áp dụng cho rất nhiều cơ sở lưu trú trên toàn lãnh thổ Việt Nam, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho mọi đối tượng. Nếu bạn muốn ghé thăm các thành phố nhộn nhịp, lựa chọn nghỉ dưỡng tại Pan Pacific Hanoi, Acoustic Hotel & Spa, Flora Center Hotel & Spa ở Hà Nội hoặc Fusion Original Sài Gòn Center, Khách sạn La Vela Sài Gòn hoặc Silverland Bến Thành tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm đáng tiền.

Đối với những người muốn dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng một kỳ nghỉ yên tĩnh, Bel Marina Resort, Hoi An Golden Holiday Hotel & Spa, Almanity Hội An Resort & Spa ở Hội An hoặc Cassia Cottage, Melia Vinpear Phú Quốc ở Phú Quốc là những lựa chọn phù hợp với mức giá phải chăng. Những tín đồ du lịch thích tìm đến những điểm đến ít phổ biến hơn có thể tham khảoAroma Beach Resort & Spa ở Mũi Né hoặcFusion Suites Vũng Tàu để trải nghiệm một mùa Tết địa phương ấm cúng.