Người trẻ đi tìm hương vị đặc sản quê hương trên sóng livestream

(Ngày Nay) - “Tinh Hoa Việt Du Ký” đã đi đến chặng cuối của năm 2024 với điểm dừng chân tại ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Hơn cả một chuỗi livestream chỉ đơn thuần quảng bá sản phẩm, chương trình đã trở thành cầu nối giúp người xem hiểu rõ hơn về câu chuyện đằng sau những sản vật địa phương và khơi gợi niềm tự hào về các giá trị văn hóa quê hương của thế hệ trẻ.

Hành trình khám phá tinh hoa đất nước trải dài từ Bắc vào Nam của “Shopee - Tinh Hoa Việt Du Ký” trong năm 2024 dần đi đến hồi kết. Trải qua 8 tháng phát sóng, chương trình không chỉ trở thành sân chơi cho các doanh nghiệp địa phương chia sẻ về những sản phẩm đặc sản, nông sản, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa bản địa và tình yêu quê hương tới người tiêu dùng khắp cả nước. Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ giới trẻ.

Trong tập đặc biệt phát sóng vào ngày 15.12, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ là trạm dừng chân tiếp theo của chuyến tàu "Tinh Hoa Việt Du Ký". Bảo Ngọc, 23 tuổi, là một fan trung thành của chương trình. Cô nàng chia sẻ: “Mình đã theo dõi chương trình từ những tập đầu tiên và cảm thấy rất bất ngờ trước sự trù phú của sản vật Việt Nam. Đồng thời, câu chuyện khởi nghiệp, nỗ lực vươn lên của doanh nghiệp địa phương cũng đã truyền cảm hứng rất lớn cho mình và nhiều người xem khác”.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng đặc biệt háo hức khi Thanh Hóa, quê hương của cô, sẽ được giới thiệu đến khán giả trong tập phát sóng sắp tới. Khi nhắc đến Thanh Hóa, người ta thường nghĩ ngay đến những cầu thủ bóng đá tài năng hay món nem chua thơm ngon khó cưỡng. Nhưng đối với Ngọc, quê hương cô còn nhiều hơn thế. Với đường bờ biển dài khoảng 100km, một trong những địa điểm nổi tiếng của Thanh Hóa chính là làng mắm Khúc Phụ, nơi có truyền thống hơn 200 năm ủ chượp những “giọt mật của đại dương”.

“Bình thường mọi người hay nhắc đến nước mắm Phú Quốc hoặc Phan Thiết. Nhưng thật ra Thanh Hóa quê mình cũng có làng nghề nước mắm truyền thống đó. Ngoài ra thì mắm tôm cũng là đặc sản vô vùng nổi tiếng của quê mình” Ngọc chia sẻ đầy tự hào. Mỗi khi từ quê lên lại Hà Nội, Ngọc đều mang theo mắm Thanh Hóa để làm quà cho bạn bè và đồng nghiệp. “Mình thường mua nước mắm cốt và mắm tôm Lê Gia để tặng mọi người. Ai thử xong cũng tấm tắc khen cả”, cô nói.

Giống như Bảo Ngọc, Thành Nhân (20 tuổi) cũng không giấu nổi sự háo hức khi Hà Tĩnh, quê hương của anh chàng, sẽ xuất hiện trong tập phát sóng tiếp theo. Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng với các di tích lịch sử như Ngã Ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, biển Thiên Cầm, mà còn là vùng đất của những món ăn độc đáo.

Nhân chia sẻ: “Nếu dẫn bạn bè về du lịch Hà Tĩnh, ngoài việc cho mọi người đi ngắm cảnh thỏa thích, mình sẽ làm luôn một chuyến food tour thưởng thức các món ăn địa phương như ram, bánh mướt, cháo canh, và bánh ngào”.

Món ăn khoái khẩu của Nhân chính là ram. Ram Hà Tĩnh là một món ăn có phần tương tự nem rán miền Bắc hay chả giò của miền Nam, nhưng khác ở lớp vỏ ram đặc trưng được làm từ gạo và mật mía. Kể từ khi lên Hà Nội học đại học, ngày nào Nhân cũng nhớ hương vị ram do chính tay mẹ làm vì không thể tìm ra được đúng loại vỏ ram Hà Tĩnh ở khu mình sinh sống.

“Điều làm nên sự khác biệt chính là bánh tráng cuốn ram. Nó thoang thoảng hương thơm của gạo và có vị ngọt nhẹ của mật mía quê nhà. May mà giờ mình có thể tìm mua bánh ram và mật mía Hà Tĩnh trên livestream sắp tới của Shopee, nên không còn phải thòm thèm nữa.”, Nhân cười và nói.

Trong khi đó, Phương Thanh (28 tuổi) đến từ Nghệ An thì cảm thấy tự hào khi quê hương Nghệ An được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên phong phú với hơn 1.000 loài cây dược liệu quý hiếm. Cô chia sẻ: “Ít ai biết rằng, vườn quốc gia Pù Mát tại Nghệ An chính là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Đông Nam Á. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu lý tưởng, nơi đây là môi trường tuyệt vời để các loại thảo dược sinh sôi và nảy nở với dược tính cao”.

Hai trong những thảo dược quý được sử dụng phổ biến tại xứ Nghệ là cà gai leo và dây thìa canh, thường được chế biến thành trà. Phương Thanh nói thêm: “Từ nhỏ, mình đã thấy ông bà, cha mẹ uống trà cà gai leo và dây thìa canh rồi. Trà không chỉ giúp giải độc gan mà còn rất tốt cho sức khỏe. Những lúc có bạn bè phương xa đến thăm, mình cũng thường tặng mỗi người một ít về dùng".

Đặt lịch hẹn để theo dõi tập phát sóng tiếp theo của “Shopee - Tinh Hoa Việt Du Ký” vào 12H30 trưa ngày 15.12, cùng khám phá bộ sưu tập đặc sản và những giá trị văn hóa độc đáo của ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhé! Ngoài ra, đừng quên đón xem chương trình "Đại Tiệc Livestream Trái Cây" diễn ra lúc 11H cùng ngày trên Shopee Live và mua sắm các loại trái cây theo mùa với giá ưu đãi, giao ngay trong ngày.