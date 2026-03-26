Brazil trình làng tiêm kích siêu thanh đầu tiên sản xuất trong nước

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 25/3, Brazil chính thức giới thiệu chiến đấu cơ F-39E Gripen, máy bay chiến đấu siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng của Brazil và lần đầu tiên tại Mỹ Latinh có chương trình chế tạo tiêm kích siêu thanh nội địa.
Brazil trình làng tiêm kích siêu thanh đầu tiên sản xuất trong nước

Lễ ra mắt chiến đấu cơ F-39E Gripen diễn ra tại cơ sở của hãng hàng không Embraer ở bang São Paulo, với sự tham dự của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Máy bay này được phát triển trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Brazil và tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển, ký kết năm 2014, nhằm thay thế đội máy bay chiến đấu cũ của Không quân Brazil.

Brazil đã chọn máy bay của Thụy Điển, thay vì Rafale của Dassault Aviation (Pháp) và F/A-18 Super Hornet của Boeing (Mỹ). Theo kế hoạch, Brazil đã đặt mua 36 tiêm kích siêu thanh từ Saab, trong đó 15 chiếc sẽ được lắp ráp tại cơ sở của hãng Embraer ở Gaviao Peixoto.

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil José Múcio nhấn mạnh dự án này góp phần củng cố năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh khu vực. Việc sản xuất tiêm kích siêu thanh trong nước cũng được đánh giá là bước ngoặt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Brazil, đưa quốc gia này gia nhập nhóm các nước có khả năng chế tạo loại máy bay quân sự tiên tiến này.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến động, Brazil ngày càng coi trọng tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác quốc tế nhằm phòng ngừa nguy cơ can thiệp từ bên ngoài.

PV
Brazil F-39E Gripen tiêm kích siêu thanh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Công bố danh sách 12 loại nông sản “bẩn nhất” năm 2026
Công bố danh sách 12 loại nông sản "bẩn nhất" năm 2026
(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất từ Hướng dẫn Mua sắm Thực phẩm 2026, các loại rau lá xanh như rau chân vịt và các loại trái cây được trẻ em yêu thích như dâu tây và nho có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cao nhất dựa trên các xét nghiệm của chính phủ.
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026: Gần 200 tác phẩm mở ra chu kỳ sáng tạo mới
(Ngày Nay) - Chiều 24/3 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 - "VNUFA Student Art Showcase 2026" chính thức khai mạc, giới thiệu gần 200 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên. Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của Nhà trường sau cột mốc 100 năm.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nằm trong nhóm căng thẳng nhất cả nước, với tỷ lệ cạnh tranh cao và áp lực lớn đối với học sinh lẫn phụ huynh.
Nỗ lực giảm áp lực trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội
(Ngày Nay) - Số lượng chỗ học tăng, nhưng số học sinh lớp 9 tăng khoảng 20.000, áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đầu tư hệ thống trường lớp, Hà Nội đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.
Các nước châu Á tìm lời giải cho “bài toán” năng lượng
Các nước châu Á tìm lời giải cho “bài toán” năng lượng
(Ngày Nay) - Nhật Bản sẽ bắt đầu "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia, trong khi đó Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo chính phủ nước này cần kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia một cách chủ động.