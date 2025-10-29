Thổ Nhĩ Kỳ quyết không bỏ tiêm kích F-35 và F-16, dù ký hợp đồng Eurofighter

(Ngày Nay) - Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, tận dụng các máy bay chiến đấu tiên tiến nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khu vực, đặc biệt là Israel.

Theo RIA Novosti, một nguồn thạo tin Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/10 tiết lộ Ankara không có ý định từ bỏ kế hoạch mua máy bay tiêm kích F-35 và F-16 của Mỹ, dù đã ký thỏa thuận mua chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của châu Âu.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 27/10 thông báo London sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 10 tỷ USD.

Nguồn tin trên cho hay: “Việc mua sắm này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ các dự án F-35 và F-16. Chúng tôi kỳ vọng tiến trình mà chúng tôi đã đóng góp một khoản tiền nhất định, sẽ kết thúc một cách tích cực. Hiện chúng tôi đang khảo sát thị trường và bảo đảm phi đội không quân của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi những chậm trễ. Trước mắt, chúng tôi còn có máy bay tiêm kích thế hệ mới KAAN của riêng mình.”

Thỏa thuận này không chỉ củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà còn tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 7/2025, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc mua 40 máy bay Eurofighter Typhoon, được phê duyệt bởi các thành viên của liên minh Eurofighter, bao gồm Đức, Italy và Tây Ban Nha, đại diện bởi các tập đoàn Airbus, BAE Systems và Leonardo.

Lễ ký kết diễn ra tại Ankara trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 27/10.

Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, tận dụng các máy bay chiến đấu tiên tiến để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khu vực, đặc biệt là Israel - quốc gia đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực Trung Đông trong năm nay.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định vai trò của liên minh Eurofighter trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ quân sự tiên tiến cho các đồng minh NATO.