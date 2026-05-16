BRICS nêu bật vai trò của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết khủng hoảng quốc tế

(Ngày Nay) - Ấn Độ ngày 15/5 đã ra Tuyên bố Chủ tịch và Văn kiện kết quả sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng tại New Delhi, trong bối cảnh các thành viên chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn về tình hình Tây Á.

Tuyên bố cho biết hội nghị đã trao đổi về các vấn đề toàn cầu và khu vực quan trọng, tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ đối tác chiến lược BRICS dựa trên 3 trụ cột gồm: chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính và giao lưu nhân dân.

Theo văn kiện do nước chủ trì Ấn Độ công bố, các thành viên nhấn mạnh tinh thần BRICS dựa trên tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, đoàn kết, cởi mở, bao trùm và đồng thuận, đồng thời bày tỏ ủng hộ vai trò Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ với chủ đề “Xây dựng năng lực chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”.

Liên quan đến tình hình Tây Á, tuyên bố thừa nhận tồn tại “những quan điểm khác biệt giữa một số thành viên”, trong đó, các bên đã nêu lập trường quốc gia riêng và chia sẻ nhiều góc nhìn liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và tính mạng người dân.

Dù còn khác biệt, BRICS vẫn nhất trí nêu bật sự cần thiết phải sớm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua đối thoại và ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đảm bảo lưu thông thương mại hàng hải an toàn, không bị gián đoạn qua các tuyến đường thủy quốc tế.

Nhiều thành viên BRICS cũng bày tỏ quan ngại về tác động của các diễn biến gần đây tại Trung Đông đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thương mại và an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, Văn kiện kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng công bố ngày 15/5 nêu rõ Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Bộ trưởng Ngoại giao các nước BRICS nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu thống nhất Bờ Tây và Dải Gaza dưới sự lãnh đạo của Chính quyền Palestine, đồng thời tái khẳng định quyền tự quyết của người dân Palestine, trong đó có quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Các bộ trưởng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Chính quyền Palestine tiến hành cải cách nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine về độc lập và thành lập nhà nước.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao các nước BRICS tái khẳng định cần chấm dứt các biện pháp kinh tế, thương mại và tài chính nhằm vào Cuba, phù hợp với Nghị quyết A/79/80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ).

Tuyên bố nhấn mạnh tính chất của Mỹ Latinh và Caribe là khu vực hòa bình, được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và không can thiệp, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình liên quan Cuba.

Ngoài các vấn đề khu vực, hội nghị tiếp tục nhấn mạnh nhu cầu cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, củng cố chủ nghĩa đa phương và tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển, nhất là tại LHQ và Hội đồng Bảo an LHQ.

Các bộ trưởng đánh giá việc mở rộng BRICS phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của khối trong quản trị toàn cầu, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, dự kiến diễn ra tại New Delhi trong năm nay.