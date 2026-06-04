Hà Nội có thêm nhiều chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người dân

(Ngày Nay) - Hà Nội có thêm nhiều chính sách hỗ trợ y tế cho người dân; trong đó có khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc nhiều bệnh ung thư, hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18-35 tuổi...

Theo Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ y tế cho người dân.

Theo đó, Nghị quyết quy định hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho 5 nội dung gồm: Cơ chế hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố; giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thanh toán; các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số; chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; và một số chính sách thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội khẩn cấp của thành phố Hà Nội.

Cụ thể, về hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm, mỗi người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 1 lần/năm từ nguồn ngân sách thành phố. Cụ thể, đối tượng áp dụng là người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có các quy định hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần.

Về nội dung khám, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 7/5/2026 của Bộ Y tế về Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đối với học sinh trong trường học thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 về công tác y tế trường học.

Với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT. Đối với học sinh trong trường học thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

Mức hỗ trợ bằng mức giá khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với người từ đủ 18 tuổi trở lên được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT, gồm xét nghiệm máu (công thức máu: số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu); sinh hóa máu (đường máu, Urê, Creatinin, ASAT (GOT), ALAT (GPT)); xét nghiệm nước tiểu (đường, protein); chẩn đoán hình ảnh (X-quang tim phổi thẳng).

Về mức hỗ trợ, khám lâm sàng bằng mức giá khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các xét nghiệm cận lâm sàng bằng mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố.

Về nội dung hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí, người dẫn sẽ được khám sàng lọc nhiều loại ung thư như: Ung thư vú (khám bệnh, siêu âm tuyến vú hai bên hoặc chụp X-quang tuyến vú); ung thư cổ tử cung (soi cổ tử cung, làm nghiệm pháp Acid Acetic (VIA) hoặc xét nghiệm tế bào cổ tử cung); đại trực tràng (test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân); tiền liệt tuyến (định lượng PSA toàn phần); ung thư khoang miệng (khám bệnh); khám sàng lọc rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu.

Mức hỗ trợ khám bệnh bằng mức giá khám bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các xét nghiệm cận lâm sàng bằng mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, cơ chế triển khai linh hoạt và gần dân nhất, sát dân nhất khi thay vì người dân phải tự tìm đến bệnh viện, ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí thông qua UBND các phường, xã để tổ chức khám ngay tại địa bàn cư trú.

Hà Nội cũng hỗ trợ UBND xã, phường tổ chức các điểm khám lưu động (trong trường hợp cần thiết); đồng thời, chủ động khi gắn kết chặt chẽ giữa khám sức khỏe, sàng lọc sức khỏe với chuyển đổi số y tế.

Hà Nội cũng dành riêng một khoản chi hỗ trợ (4.500 đồng/phiếu/người dân) và không quá 238.500 đồng/ngày/người để nhập dữ liệu đã khám từ 1/1 - 30/6/2026 chưa được nhập liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Từ ngày 1/7/2026, trách nhiệm nhập liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử thuộc về các đơn vị khám sức khỏe. Điều này giúp cho mỗi người dân có một Hồ sơ sức khỏe điện tử xuyên suốt, giúp quản lý y tế đô thị thông minh.

Hà Nội cũng duy trì và mở rộng cơ chế hỗ trợ đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Người bệnh có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện được liên hệ và sử dụng dịch vụ của tất cả cơ sở y tế công lập thuộc thành phố, các bệnh viện thuộc bộ, ngành đóng trên địa bàn và cả các cơ sở y tế tư nhân gần nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất.

Hệ thống cấp cứu 115, các cơ sở y tế thực hiện cấp cứu ngoại viện, người bệnh có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ngân sách nhà nước, đảm bảo mọi người bệnh đều được tiếp cận dịch vụ cấp cứu chuyên nghiệp ngay tại hiện trường.

Trong đó, hỗ trợ 100% cho các trường hợp đặc biệt như: Tai nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân tâm thần lang thang, người cao tuổi cô đơn, hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật nặng.

Với các đối tượng còn lại, mức hỗ trợ lên tới 80%, người bệnh đồng chi trả 20% theo mức giá dịch vụ cấp cứu tương ứng ban hành tại Nghị quyết.

Về khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số; đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý; người sử dụng các dịch vụ này tại các cơ sở y tế nêu trên; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động được thực hiện với 41 dịch vụ, hỗ trợ tối đa cho người bệnh tại cộng đồng hoặc tại nhà như: Khám bệnh, chỉ định kỹ thuật, kê đơn thuốc và tư vấn tình trạng bệnh cho người bệnh; ghi điện tim thường, Holter điện tâm đồ, Holter huyết áp; các loại siêu âm (doppler tim, mạch máu, màng phổi, ổ bụng, phần mềm); kỹ thuât điều dưỡng và chăm sóc, phục hồi chức năng; vật lý trị liệu và y học cổ truyền...

Ngân sách thành phố cũng hỗ trợ để chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, Hà Nội quyết định hỗ trợ chi phí điều trị cận thị từ 3 diop trở lên cho người từ 18 đến 35 tuổi, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố. Nội dung hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định. Người được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ sẽ được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả. Hàng năm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thanh quyết toán phần kinh phí này từ nguồn ngân sách thành phố giao theo phân cấp…