Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy kết nối BRICS với khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(Ngày Nay) - Ngày 15/5, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ) tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận về chủ đề “Cải cách các hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu” và phiên bế mạc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tham dự, phát biểu tại phiên thảo luận và có các hoạt động tiếp xúc song phương với một số đối tác quan trọng.

Các phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh yêu cầu cải cách toàn diện hệ thống quản trị toàn cầu và củng cố chủ nghĩa đa phương theo hướng bao trùm, đại diện và hiệu quả hơn nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu. Tiến trình này cần dựa trên đối thoại, hợp tác, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và luật pháp quốc tế, đồng thời thu hẹp khác biệt, thúc đẩy lòng tin và công bằng.

Các nước cũng kêu gọi cải cách các cấu trúc tài chính quốc tế, tăng khả năng ứng phó với thách thức kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và chuỗi cung ứng, đồng thời củng cố hệ thống thương mại đa phương công bằng, cởi mở, dựa trên luật lệ, với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ vai trò trung tâm. Hội nghị tái khẳng định vai trò của BRICS trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và tiếng nói của các nước phương Nam Bán cầu, hướng tới một trật tự thế giới công bằng và bao trùm hơn.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế hiện nay cho thấy các thể chế đa phương và hệ thống quản trị toàn cầu cần được cải cách, củng cố đủ mạnh để bảo vệ và đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ); đồng thời phản ứng hiệu quả trước các xung đột cũng như những tác động tiêu cực đối với thương mại, năng lượng, chuỗi cung ứng và tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Theo Thứ trưởng, các thể chế này cũng cần bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị các quốc gia cần hành xử có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và tự do đi lại qua các eo biển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Thứ trưởng đề nghị BRICS thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, tăng cường đối thoại Bắc - Nam trong quá trình định hình các cấu trúc quản trị toàn cầu, trong đó ưu tiên bảo đảm các nước đang phát triển được tiếp cận công bằng với các nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức.

Khẳng định vai trò của Việt Nam với tư cách nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, chủ trì và đồng chủ trì nhiều cơ chế hợp tác Mekong, đồng thời là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đóng góp thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa BRICS với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, tài chính phát triển,

Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cùng trưởng đoàn các nước đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thủ tướng Modi, cảm ơn Chính phủ, các nhà lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ về sự đón tiếp chu đáo, tình cảm và trọng thị dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Ấn Độ vừa qua, đồng thời trân trọng đề nghị Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan của Ấn Độ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai khẩn trương và hiệu quả nhất các kết quả quan trọng của chuyến thăm.

Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi gửi lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao kết quả chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Ấn Độ, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng chiến lược, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Để đạt được kỳ vọng này, Thủ tướng Modi nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã ký và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực đôn đốc, thúc đẩy.

Trong dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Odongo Jeje Abubakhar, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Sergey Lukashevich, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia (Arập Xêút) Waleed Bin Abdulkarm El Kheiji, Thứ trưởng Ngoại giao Nigeria Dunoma Umar Ahmed và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Khalifa Shaheen Al Marar.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước đều bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được. Chia sẻ về kế hoạch và tầm nhìn phát triển của mỗi nước, các bên nhất trí cần tăng cường hợp tác để tận dụng tốt nhất những cơ hội đầu tư, thương mại, hợp tác trên các lĩnh vực tài chính, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.... nhằm đem lại những lợi ích thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước nhất trí sẽ phối hợp rà soát và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký trong các hoạt động cấp cao, thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới, tạo thuận lợi để doanh nghiệp trao đổi, mở rộng hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và đoàn công tác đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên G20 ở New Dehli và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.