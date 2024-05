Các điểm du lịch tại Mộc Châu hút khách dịp nghỉ lễ

Du khách đến cao nguyên Mộc Châu vào dịp này không chỉ tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành mà còn được hòa mình vào khung cảnh nên thơ, mát dịu của núi rừng nơi đây. Đặc biệt, nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: Rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm, đồi chè trái tim, thung lũng mận Nà Ka, các bản du lịch cộng đồng và Khu du lịch Mộc Châu Island với điểm nhấn Cầu kính Bạch Long... đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến thăm quan.

Chị Trần Thị Oanh, du khách đến từ Thái Bình chia sẻ, thời tiết ở Mộc Châu rất mát mẻ, không khí trong lành, người dân thân thiện, mến khách và đồ ăn đặc biệt ngon.

Anh Nguyễn Minh Giang (Hải Dương) cho biết rất ấn tượng khi đặt chân đến cao nguyên Mộc Châu bởi cảnh sắc thiên hùng vĩ, các điểm du lịch được đầu tư quy mô, bài bản.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu điểm, cơ sở kinh doanh du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật; bảo đảm quy định phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, tránh tai nạn giao thông. Các cơ quan, đơn vị tăng cường quảng bá, giới thiệu điểm đến du lịch, sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, nét đặc trưng về vùng đất, con người, đặc sản ẩm thực của địa phương. Các bên liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch...