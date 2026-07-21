Cảng Liên Khương hoạt động trở lại

Theo đó sau ngày 19/8, Sân bay Liên Khương dự kiến khai thác bình quân từ 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày, tăng gần 1.000 lượt khách so với thời điểm trước khi tạm đóng cửa. Riêng 4 tháng cuối năm 2026, lượng khách thông qua Cảng hàng không dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Đối với những người thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, việc Liên Khương khai thác trở lại đồng nghĩa với việc kết nối thuận tiện hơn giữa Đà Lạt và các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước. Theo kế hoạch khai thác trở lại của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và AirAsia từ ngày 19/8 tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các đường bay nội địa sẽ được khôi phục gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, với tổng tần suất từ 36 đến 40 chuyến/ngày. Trong đó, các chặng Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt - Hà Nội đều đạt 7-8 chuyến/ngày, giúp hành khách có nhiều lựa chọn về thời gian và hãng bay.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, Liên Khương còn tiếp tục khẳng định vai trò là cửa ngõ quốc tế của khu vực Tây Nguyên. Tuyến bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ được khai thác trở lại từ ngày 2/9 với 4 chuyến mỗi tuần. Đồng thời, Lâm Đồng đang xúc tiến mở hoặc khôi phục nhiều đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc), từng bước đưa Đà Lạt trở thành điểm đến quốc tế quanh năm.

Hiệu quả của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương không chỉ thể hiện ở việc rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo động lực trực tiếp cho ngành du lịch. Trước thời điểm tạm đóng cửa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 5.900 lượt hành khách mỗi ngày, với mạng lưới gồm 5 đường bay nội địa, 2 đường bay quốc tế cùng nhiều chuyến bay thuê chuyến từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Đây là nguồn khách quan trọng giúp Đà Lạt và Lâm Đồng duy trì tốc độ tăng trưởng du lịch, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng, golf, MICE và khách quốc tế.

Để tận dụng lợi thế này, UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sức hút cho điểm đến. Các doanh nghiệp du lịch sẽ liên kết với hãng hàng không xây dựng các gói combo gồm vé máy bay, khách sạn, vận chuyển và tham quan với mức giá cạnh tranh; phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng 3-5 ngày, du lịch hoa, du lịch nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, golf và trải nghiệm văn hóa bản địa. Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị không tăng giá dịch vụ bất hợp lý trong giai đoạn phục hồi nhằm tạo hình ảnh điểm đến thân thiện và hấp dẫn.

Song song đó, hàng loạt chương trình quảng bá sẽ được triển khai tại các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước. Các đoàn Famtrip, Press Trip, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, báo chí và các nhà sáng tạo nội dung sẽ được mời khảo sát sản phẩm du lịch Lâm Đồng. Hình ảnh điểm đến sẽ xuất hiện trên các chuyến bay, sân bay, nền tảng số và các chiến dịch truyền thông của các hãng hàng không, góp phần đưa thương hiệu "Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn" đến gần hơn với du khách.

Theo mục tiêu của tỉnh, đến cuối năm 2026 sẽ phục hồi hoặc mở thêm từ 1-2 đường bay nội địa mới, hoàn thành ít nhất 2 chương trình liên kết tour, combo giữa hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch; đồng thời xúc tiến thành công thêm từ 1-2 thị trường quốc tế mới. Đây được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng để tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy tiêu dùng du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của Lâm Đồng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại vì vậy không chỉ khôi phục một đầu mối giao thông quan trọng của Tây Nguyên mà còn mở rộng "cánh cửa bầu trời" đưa du khách đến với Đà Lạt và Lâm Đồng, tạo động lực mới cho phát triển du lịch, thương mại, đầu tư và logistics của địa phương trong giai đoạn tới.