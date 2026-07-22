Cảnh báo hiện tượng El Nino đạt đỉnh vào năm 2027

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh cả thế giới đang chật vật chống chọi với mùa nắng nóng kỷ lục, các chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử thế giới, do tác động cộng hưởng từ hiện tượng El Nino siêu mạnh đang diễn ra trên Thái Bình Dương.

Vào tháng 6 vừa qua, Cục Khí tượng Australia (BoM) đã đưa ra tuyên bố chính thức về sự xuất hiện của El Nino. Hiện tượng thời tiết cực đoan này được dự báo sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Australia, đi kèm hiện tượng tẩy trắng san hô trên diện rộng tại Rạn san hô Great Barrier nổi tiếng. Tuy nhiên, các đánh giá tổng hợp từ nhiều mô hình dự báo mới nhất cho thấy cường độ của đợt El Nino này thậm chí còn tồi tệ hơn so với các tính toán ban đầu của BoM.

Chuyên gia khí hậu Zeke Haufthauser nhận định đợt El Nino năm nay không chỉ có nguy cơ cao trở thành hiện tượng mạnh nhất kể từ khi các dữ liệu quan trắc đáng tin cậy được ghi nhận, mà còn có thể vượt qua các kỷ lục cũ với mức chênh lệch đáng kinh ngạc.

Dữ liệu trung vị từ nhiều mô hình dự báo — bao gồm các tính toán của BoM và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) — chỉ ra rằng El Nino lần này có thể đạt đỉnh ở mức +3,6 độ C trên chỉ số Nino 3.4. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, dự báo sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng đột biến.

Giải thích về nguyên nhân năm 2027 có nguy cơ trở thành đỉnh điểm của đợt nắng nóng toàn cầu, các chuyên gia chỉ ra rằng sự gia tăng nhiệt độ thế giới thường có độ trễ khoảng từ 3 - 5 tháng so với chỉ số Dao động Nam - El Nino (ENSO). Do đó, phần lớn tác động làm ấm từ đợt El Nino hiện tại sẽ rơi vào năm 2027, biến đây thành 1 năm báo động về nhiệt độ với khoảng cách chênh lệch lớn so với các mốc kỷ lục trước đó.

Trong diễn biến mới nhất, theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nước này tiếp tục đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng khi một đám cháy mới bùng phát ngày 21/7 tại tỉnh Var (Đông Nam), sau khi đám cháy gần sân bay Bordeaux-Mérignac ở tỉnh Gironde đã được khống chế.

Theo chính quyền tỉnh Var, chỉ trong vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 500 ha rừng và thảm thực vật. Hơn 150 người đã được sơ tán, 4 lính cứu hỏa và 2 người dân bị ngạt khói nhẹ. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 8 máy bay chữa cháy Canadair, 2 máy bay Dash cùng nhiều phương tiện và nhân lực để khống chế đám cháy.

Tại vùng Hautes-Alpes, một vụ cháy khác bùng phát từ ngày 20/7, đến trưa 21/7, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 130 ha rừng trên địa hình núi dốc và vẫn tiếp tục lan rộng, buộc nhà chức trách triển khai lực lượng chữa cháy quy mô lớn.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) đã nâng cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức "rất cao" đối với 5 tỉnh, khoảng 30 tỉnh khác ở nguy cơ cao, và 6 tỉnh vẫn đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng màu cam.

Trong khi đó, cơ quan thời tiết Hungary dự báo nắng nóng sẽ quay trở lại vào cuối tuần này và có thể đạt 38 độ C vào đầu tuần tới. Đợt nắng nóng mới nhất sẽ diễn ra trong điều kiện khí quyển khác so với đợt trước. Khối áp suất cao "omega block" kéo dài, vốn góp phần gây ra đợt nắng nóng bất thường trên khắp Tây Âu, dự kiến sẽ tan rã. Thay vào đó, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt áp thấp nằm giữa hai vùng áp suất cao trên Đại Tây Dương và Nga.