Cảnh báo tình trạng đuối nước ở trẻ dịp hè

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn xảy ra 11 vụ tai nạn đuối nước, làm 11 người chết, 2 người bị thương (tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2023)… Thực trạng nêu trên đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ dịp hè, đòi hỏi các địa phương, ngành chức năng cần có những giải pháp để hạn chế, đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ.

Mới đây, vào hồi 14 giờ ngày 27/3/2024, hơn 10 học sinh trường Trung học cơ sở Đông Hương được nghỉ học nên kéo ra hồ nước cách trường gần 1 km chơi. Hai nam sinh lớp 7A lội xuống hồ tắm, bị sa chân vào hố sâu chới với. Nhóm bạn đứng trên bờ nhanh tay cứu được một em, còn N.H.H (13 tuổi) không thể vào bờ và đã tử vong.

Cũng trong tháng 3/2024, trên địa bàn xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái (cùng 12 tuổi, trú thôn 6, xã Thọ Tiến) tử vong. Theo đó, vào trưa 24/3, hai bé gái rủ nhau ra khu vực đầm rau muống gần nhà chơi. Trong khi chơi, cả hai bé không may trượt chân ngã xuống khu vực nước sâu. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, không thấy con về, các gia đình đi tìm thì phát hiện cả 2 cháu đã tử vong dưới đầm nước.

Dự báo tình hình tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em trong thời gian tới có nguy cơ gia tăng. Để bảo đảm an toàn cho trẻ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Ngành phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ…) thường xuyên cảnh báo về các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn; qua đó đề cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ em. Các địa phương chủ động xây dựng và triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích, nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước trẻ em…

Cùng với đó, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền đến tận hộ gia đình nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn đuối nước, tăng cường quản lý con em, tuyệt đối không được tắm dưới sông hồ khi không có sự giám sát, quản lý của người lớn. Hướng dẫn kỹ năng biện pháp phòng tránh và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước; phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương mở các lớp dạy bơi cho trẻ em, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để không bị đuối nước…