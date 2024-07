"Cha đẻ" bộ sách Hạt giống cho tâm hồn tuyên bố phá sản

(Ngày Nay) - Công ty Chicken Soup for the Soul Entertainment (CSSE) đã nộp đơn xin phá sản, sau nhiều tháng vật lộn với khó khăn tài chính, cùng khối nợ gần 1 tỉ USD.

Các chủ nợ của CSSE gồm những cái tên lớn trong giới truyền thông giải trí như: BBC, Walmart, Universal Studios, Sony Pictures, Warner Bro hay Paramount Pictures.

Tính đến tháng 3/2024, CSSE sở hữu khối nợ lên tới 970 triệu USD, trong khi tổng tài sản của công ty là 414 triệu USD.

Đài CNN cho biết CSSE đã gánh khoản nợ lên tới 325 triệu USD sau khi mua lại công ty cho thuê băng đĩa Redbox vào năm 2022 từ công ty quản lý tài sản Apollo Global Management.

Vào thời điểm đó, kế hoạch của CSSE là biến Redbox thành tập đoàn giải trí, kết hợp kinh doanh băng đĩa và các dịch vụ trực tuyến miễn phí khác, giống như nền tảng giải trí Crackle từng thuộc sở hữu của Sony.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại do sự cản trở từ hai cuộc đình công ở Hollywood khiến việc sản xuất nội dung mới bị hạn chế, kéo theo nhu cầu của khách hàng giảm.

Thậm chí cuộc khủng hoảng trên còn buộc ông lớn Netflix phải ngừng kinh doanh mảng này vào năm ngoái.

CSSE hiện chưa trả lời bình luận về vụ phá sản.

CSSE được thành lập vào năm 1993 bởi hai diễn giả là Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Công ty này nổi tiếng qua bộ sách truyền cảm hứng với tên gọi "Chicken Soup for the Soul", hướng tới các đối tượng khác nhau trong xã hội, theo báo New York Times.

Tính đến năm 2023, CSSE đã xuất bản khoảng 300 đầu sách với hơn 500 triệu lượt bán trên toàn cầu, trong đó có hơn 110 triệu lượt bán chỉ riêng tại Mỹ và Canada.

Điều này khiến bộ sách trở thành một trong những tác phẩm phổ biến nhất mọi thời đại, được dịch ra 43 thứ tiếng và xuất bản tại hơn 100 quốc gia.