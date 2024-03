Châu Âu siết chặt an ninh sau vụ khủng bố Moscow

(Ngày Nay) - Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall ở Nga, nhiều nước đã triển khai các biện pháp nhằm thắt chặt an ninh.

Các nước như Italy, Pháp, Đan Mạch và Anh cũng đã siết chặt an ninh trong nước. Bộ Nội vụ Italy yêu cầu lực lượng cảnh sát tăng cường hoạt động giám sát trong Lễ Phục sinh, nhất là những nơi tập trung đông người như nhà ga, sân bay, các địa điểm văn hóa, tôn giáo.

Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch và Khách sạn Federalberghi của Italy, ít nhất 10,5 triệu người Italy dự kiến sẽ đi du lịch trong dịp Lễ Phục sinh từ ngày 29/3 đến ngày 1/4.

Nhiều du khách nước ngoài dự kiến cũng sẽ đến Italy trong thời gian này, ước tính khoảng 3,3 triệu người.

Lực lượng an ninh và tình báo Italy cũng có nhiệm vụ giám sát thận trọng các hoạt động trên mạng Internet nhằm phát hiện sớm bất kỳ nguy cơ rủi ro nào. Trước đó, ngay sau khi xảy ra thảm kịch tại Nga vào ngày 22/3, Italy đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất.

Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng tại Pháp. Thủ tướng Gabriel Attal đã quyết định nâng cảnh báo khủng bố theo kế hoạch an ninh quốc gia “Vigipirate” lên mức cao nhất là “tấn công khẩn cấp”. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tháng trước khi diễn ra Olympic Paris 2024 vào tháng 7 tới.

Tại Đan Mạch, cảnh báo an ninh cũng được nâng lên mức tối đa. Trong khi đó, mức độ đe dọa tại Anh hiện được đánh giá là trung bình, mức cao thứ ba trong hệ thống gồm 5 cấp.

Ngày 25/3, Bộ Nội vụ Kyrgyzstan cho hay nước này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh tại các trung tâm mua sắm ở thủ đô Bishkek. Thứ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan, ông Nurbek Abdiev đã chủ trì cuộc họp với chủ sở hữu và quản lý các trung tâm mua sắm và khu phức hợp giải trí, cũng như đại diện của các công ty an ninh tư nhân.

Ông kêu gọi thắt chặt an ninh, lắp đặt hệ thống báo động, tuyển dụng và kiểm tra kỹ lưỡng nhân viên an ninh, đồng thời rà soát các địa điểm để phát hiện kịp thời thiết bị nổ hoặc vật thể khả nghi. Cuộc họp cũng thảo luận các biện pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí ở nơi đông người. Thứ trưởng Abdiev kêu gọi người dân cảnh giác và cùng hợp tác để đảm bảo an toàn chung.