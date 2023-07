Chính sách đổi mới cấp thị thực điện tử nhận được sự quan tâm của khách du lịch quốc tế

Báo cáo vừa công bố của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy, chính sách đổi mới cấp thị thực điện tử của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của du khách trên toàn thế giới ngay sau khi công bố và số lượt quan tâm đang có xu hướng tăng lên. Trong đó, dẫn đầu mức tăng về số lượt tìm kiếm nơi lưu trú là của du khách đến từ Pháp, tăng 72% so với 2 tuần trước đó. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hà Lan, New Zealand, Đức, Hoa Kỳ... cũng ghi nhận mức tăng từ 38%-45% về lượt quan tâm du lịch đến Việt Nam.

Theo đại diện Agoda, phân tích dữ liệu của nền tảng này tập trung vào khách du lịch bay chặng dài đến từ Bắc Mỹ, EU, Úc, New-Zealand... vướng phải chính sách visa nghiêm ngặt hơn so với việc nhập cảnh các nước Đông Nam Á khác và rộng hơn là ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Những du khách này thường phải di chuyển bằng các chuyến bay khứ hồi dài và đắt đỏ hơn, khiến họ có xu hướng lên kế hoạch đi nghỉ dài hạn hơn so với du khách đến từ các khu vực gần lân cận. Chính vì vậy, sự linh hoạt và thông thoáng hơn trong quy trình cấp visa, cùng hoạt động quảng bá, tăng cường chuyến bay kết hợp đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu thu hút du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Các dữ liệu nghiên cứu khảo sát cũng chỉ ra rằng, có nhiều tín hiệu tích cực đối với mục tiêu thu hút 8 triệu khách du lịch của Việt Nam vào cuối năm 2023. Thêm vào đó, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón khoảng 5,57 triệu du khách, là cơ sở cho phép ngành Du lịch kỳ vọng đạt được mục tiêu đã đề ra. Điển hình, sau khi Việt Nam đưa ra chính sách đổi mới cấp thị thực điện tử nâng thời hạn lên 90 ngày cho công dân Ấn Độ, thì từ vị trí thứ 8, nước này đã vươn lên trở thành thị trường quốc tế có lượng đặt phòng lớn thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau Hàn Quốc.

Ghi nhận thực tế, mới đây đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) gần 500 khách của công ty HDFC ERGO General Insurance, Ấn Độ đã đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn khách MICE này đã tham dự đa dạng hoạt động tại Thành phố và một số tuyến tour liên tỉnh khu vực phía Nam như trải nghiệm hành trình tham gia hội nghị, lưu trú, thưởng thức ẩm thực Việt Nam và Ấn Độ tại một số nhà hàng, khách sạn... Đoàn cũng tham quan hàng loạt điểm đến, gồm: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành, Sài Gòn Square, Địa đạo Củ Chi…

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ cùng các sở, ngành liên quan chung tay hoàn thiện chính sách phát triển du lịch MICE trên địa bàn. Trong đó, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng sức hấp dẫn điểm đến thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao đồng thời chú ý tôn vinh, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp du lịch đưa khách MICE đến thành phố. Thống kê, trong 6 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Thành phố đạt 1.941.267 lượt, tăng 306% so cùng kỳ năm 2022 và đạt 38,8% so với kế hoạch năm 2023. Khách du lịch nội địa đến Thành phố đạt 16.415.438 lượt, tăng 48% so cùng kỳ năm 2022 và đạt 46,9% so với kế hoạch năm 2023.