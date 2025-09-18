Chính sách thuế quan làm xáo trộn nền kinh tế Mỹ mùa lễ hội cuối năm

(Ngày Nay) - Mùa nhập khẩu hàng hóa cho kỳ nghỉ lễ cuối năm tại Mỹ đã kết thúc sớm hơn thường lệ ít nhất 1 tháng trong bối cảnh các nhà bán lẻ chạy đua với thời gian để né tránh những chi phí phát sinh từ các chính sách thuế quan thay đổi khó lường dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Trao đổi với báo giới, ông Gene Seroka - Giám đốc điều hành cảng Los Angeles, cảng biển bận rộn nhất nước Mỹ - cho biết phần lớn hàng hóa phục vụ mùa lễ hội cuối năm đã cập cảng và đang được phân phối khắp chuỗi cung ứng trên cả nước.

Các nhà bán lẻ chiếm khoảng một nửa tổng khối lượng hàng hóa tại cảng Los Angeles. Bất chấp tình trạng thắt chặt chi tiêu, cảng này vẫn đạt kỷ lục về tổng khối lượng hàng hóa hằng tháng cao nhất trong lịch sử 117 năm vào tháng 7 vừa qua, với hơn 1 triệu TEU được xử lý. Tuy nhiên, khối lượng này đã giảm nhẹ trong tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục chiều hướng giảm trong tháng 9.

Theo các nhà phân tích, có nhiều dấu hiệu cho thấy mùa mua sắm cuối năm 2025 sẽ không mấy sôi động. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, đại diện cho những “ông lớn” như Walmart và Target, dự đoán nhập khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục giảm do thuế quan gia tăng. Ông Mario Cordero - Giám đốc điều hành cảng Long Beach - nhận định: “Việc liên tục thay đổi chính sách thương mại đang tạo ra làn sóng bất ổn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng”. Theo ông, chính sự bất ổn khó lường này đang kìm hãm tăng trưởng việc làm và khiến lạm phát dai dẳng hơn, dẫn đến việc người dân và các nhà nhập khẩu trở nên thận trọng hơn.

Mặc dù doanh số bán lẻ tại Mỹ đã tăng trong 3 tháng liên tiếp nhưng một cuộc khảo sát của PricewaterhouseCoopers cho thấy chi tiêu mua sắm mùa lễ hội của người Mỹ được dự báo sẽ giảm mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19. Đặc biệt, người tiêu dùng thuộc thế hệ gien Z đang thắt chặt chi tiêu hơn bao giờ hết trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

