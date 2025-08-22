Giá thịt bò tăng vọt ở Mỹ do hạn hán và thuế quan

(Ngày Nay) - Giá thịt bò đang tăng chóng mặt ở Mỹ, quốc gia tiêu thụ và sản xuất thịt bò lớn nhất thế giới. Theo báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất, giá thịt bò và thịt bê trong tháng 7/2025 tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước - gần gấp 4 lần mức tăng giá chung của thực phẩm.

Một trong những nguyên nhân khiến giá thịt bò tăng vọt là hạn hán đã tàn phá đàn bò Mỹ tại các bang sản xuất thịt chủ chốt từ năm 2022, khiến số lượng bò năm nay giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1951.

Số lượng bò thường có chu kỳ, tăng khoảng 5 năm rồi lại giảm 5 năm. Tờ The Washington Post dẫn lời ông Peter Galbo, trưởng bộ phận nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tại Bank of America, nhận định lần sụt giảm gần đây đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài.

Ba năm trước, hạn hán nặng đã tấn công 3 bang sản xuất thịt bò quan trọng nhất ở Mỹ là Texas, Oklahoma và Nebraska. Để tránh đàn bò chết đói, nông dân buộc phải giết thịt sớm, khiến nguồn cung ngắn hạn tăng lên nhưng nguồn cung trung và dài hạn lại giảm do số lượng bê sinh ra sau đó ít hơn. Kết quả là giá thịt bò bắt đầu leo thang.

Theo hệ thống theo dõi tình hình hạn hán ở Mỹ (Drought Monitor), hạn hán đã dịu bớt so với đỉnh điểm năm 2022, nhưng tại Texas và Kansas vẫn còn những khu vực chịu ảnh hưởng.

Tác động đến đàn bò thì vẫn còn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), số lượng bê cái giống được giữ lại để sinh sản vào tháng 7 giảm 3% so với hai năm trước. Sự khan hiếm này khiến giá bê cái tăng vọt, bởi nông dân cần chúng để gây đàn mới.

Báo cáo của USDA dự báo tình trạng hạn hán sẽ ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu. Các đợt hạn hán kéo dài nhiều năm cũng đang trở nên nóng hơn và lâu hơn trên toàn cầu, đặc biệt ở các vùng đồng cỏ như miền Tây nước Mỹ và miền Đông của Australia.

Trong khi hạn hán trong nước đã ảnh hưởng mạnh tới nguồn cung bò Mỹ, thì giờ đây giá thịt bò lại phải đối mặt với một cú sốc khác - cuộc chiến thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Mục tiêu là Brazil, nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới và hiện là nguồn cung thịt đỏ quan trọng nhất cho Mỹ. Dữ liệu của USDA cho thấy từ tháng 1 đến tháng 6, Brazil đã xuất khẩu nhiều thịt bò và thịt bê sang Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác - thậm chí vượt qua cả những nhà cung cấp truyền thống như Australia, Canada và New Zealand.

Brazil cũng là quốc gia đã bù đắp cho sản lượng trong nước sụt giảm. Theo báo cáo của USDA, nhập khẩu thịt bò vào Mỹ tháng 5 tăng hơn 60% so với năm ngoái, trong đó Brazil đóng góp lớn nhất. Lượng thịt bò Brazil nhập khẩu tháng 5 gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần nguyên nhân có thể do các nhà nhập khẩu tranh thủ mua trước khi mức thuế cao hơn có hiệu lực sau khi Tổng thống Trump tạm hoãn một số biện pháp thuế quan hồi tháng 4.

Nhưng đến tháng này, “búa đã giáng xuống” khi chính quyền ông Trump áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil. Trong khi mức thuế với Brazil thuộc hàng cao nhất thế giới, thì Australia - một nhà cung cấp lớn khác - cũng bị ảnh hưởng khi bị áp thuế 10%.

Một tác động quan trọng nữa là loại thịt mà Mỹ nhập khẩu, theo ông Andrew Coppin, Giám đốc điều hành Ranchbot Monitoring Solutions, công ty chuyên hỗ trợ nông dân giám sát nguồn nước và cơ sở hạ tầng. Thịt bò nhập khẩu thường nạc hơn và được trộn với phần thịt bò Mỹ béo hơn để làm Hamburger và bánh Taco.

Hiện tại, Mỹ cũng không thể trông cậy vào Mexico - vốn thường nằm trong nhóm 5 nhà cung cấp thịt bò hàng đầu cho nước Mỹ - bởi nước này đang đối mặt với dịch bệnh ở đàn bò. Mỹ đã dừng nhập khẩu thịt bò từ Mexico hồi tháng 5, khiến nguồn cung thắt chặt hơn nữa. Mexico cũng đang bị áp mức thuế 25%, nhưng tạm hoãn trong quá trình đàm phán.

Giá thịt bò dành cho người tiêu dùng cũng đang đạt mức cao kỷ lục trong mùa Hè này. Theo ông Michael Gunther, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại công ty Consumer Edge, dù vậy, doanh số thịt đỏ vẫn tăng ổn định trong năm nay. Ông cho biết: “Giá cao dường như chưa ảnh hưởng nhiều đến xu hướng tiêu dùng.” Thế nhưng, ông Michael Swanson, chuyên gia kinh tế nông nghiệp tại Viện Nông nghiệp-Thực phẩm Wells Fargo, cảnh báo rằng điều đó không có nghĩa người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua mãi nếu giá còn leo thang.

Báo cáo gần đây của S&P Global trích dẫn số liệu từ USDA cho thấy người Mỹ năm nay vẫn chưa cắt giảm tiêu thụ, nhưng dự kiến sẽ phải làm vậy vào năm 2026 nếu giá tiếp tục cao. Trong lúc này, người tiêu dùng muốn tìm nguồn protein động vật rẻ hơn có thể trông chờ vào thịt gà. Giá gà năm nay dự kiến sẽ rẻ hơn. Theo CPI, giá gà từ tháng 7/2024 đến tháng 7/2025 giảm 0,4%. Nhờ vụ mùa bắp và đậu nành bội thu, chi phí thức ăn chăn nuôi thấp giúp giữ giá gà ở mức hợp lý. Điều này cũng thúc đẩy các chuỗi đồ ăn nhanh quảng bá nhiều món gà hơn.