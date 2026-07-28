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Christopher Nolan chạm đến đỉnh cao Hollywood

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(Ngày Nay) - The Odyssey - tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ thiên sử thi gần 3.000 năm tuổi của Homer do Christopher Nolan đạo diễn đã nhận về mưa lời khen và đạt kỷ lục doanh thu. Nolan cũng là đạo diễn đứng sau bộ ba The Dark Knight, Interstellar và Inception. Thế nhưng, ít ai biết rằng ông từng bị đánh giá là không đủ năng khiếu để theo học trường điện ảnh.
Đạo diễn Christopher Nolan (bên trái)
Đạo diễn Christopher Nolan (bên trái)

Sinh ra tại London (Anh), Nolan say mê điện ảnh từ khi còn nhỏ và bắt đầu làm những đoạn phim ngắn bằng các mô hình nhân vật đồ chơi. Đến năm 10 hoặc 11 tuổi, Nolan đã biết chắc chắn bản thân muốn trở thành nhà làm phim. Nhưng khi lựa chọn con đường truyền thống để bước chân vào ngành điện ảnh, ông đã bị từ chối.

“Không phải tôi không muốn học trường điện ảnh, mà là trường điện ảnh không muốn nhận tôi. Sau cùng, tôi cũng không nghĩ mình phù hợp với môi trường trường điện ảnh”, Nolan nói vào năm 2018.

Thay vì khép lại giấc mơ của mình, Nolan chuyển hướng sang nghiên cứu văn học Anh tại Đại học College London. Đây là quyết định giúp củng cố khả năng viết kịch bản và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về ngôn ngữ. Kinh nghiệm đó cũng đã định hình triết lý lâu dài của ông về thất bại. “Nếu bộ phim không thành công, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi thất bại, tôi thất bại theo cách riêng của mình”, ông nói với tờ The Guardian năm 2005.

Ngày nay, Nolan đã chạm đến đỉnh cao của Hollywood, với bộ phim Oppenheimer năm 2024 giành tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất và mang về cho ông giải Oscar đầu tiên cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Ước tính tài sản ròng của ông vào khoảng 250 triệu USD.

Nhưng thành công không làm cho công việc của ông bớt áp lực hơn. Sau khi chi 250 triệu USD để quay The Odyssey ở định dạng IMAX lớn hơn và quy tụ dàn diễn viên toàn sao bao gồm Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya và Tom Holland, Nolan cho biết áp lực khi phát hành một bộ phim vẫn rất lớn.

Ngoài thành tích phòng vé kỷ lục, The Odyssey cũng nhận được đánh giá 95% trên Rotten Tomatoes.

Christopher Nolan không phải là đạo diễn phim bom tấn duy nhất gây dựng sự nghiệp theo con đường khác với lộ trình đào tạo truyền thống.

James Cameron - đạo diễn của Titanic và Avatar, người gia nhập hàng ngũ tỷ phú vào năm ngoái - cũng không theo học điện ảnh một cách bài bản. Sau thời gian ngắn theo học ngành vật lý tại Cao đẳng Fullerton ở bang California, ông bỏ học, rồi tự mày mò học kỹ xảo hình ảnh và nghệ thuật làm phim, trong khi kiếm sống bằng nghề lái xe tải và lao công.

Ông kể lại với truyền thông Mỹ: “Tôi chỉ đến Đại học Nam California (USC) và tự học vào thời gian rảnh. Tôi không hề đăng ký theo học. Tôi chỉ lẻn vào trường, đến thư viện và tự nghiên cứu mọi thứ”.

Tinh thần tự học ấy sau này trở thành một phần trong triết lý làm phim của Cameron.

Vào tháng 12 năm ngoái, đạo diễn Cameron chia sẻ: "Có lẽ bạn cũng nhận ra rồi, tôi luôn bị cuốn hút bởi những điều mình chưa biết. Bởi đó là cách bạn trưởng thành và không ngừng học hỏi”.

Đạo diễn Steven Spielberg cũng cho rằng con đường sự nghiệp hiếm khi diễn ra đúng như kế hoạch. Những ngày đầu bước chân vào nghề, ông đã tìm đủ mọi cách để có kinh phí làm phim, từ những công việc lặt vặt như quét vôi cho các vườn cây. Chính sự kiên trì đó đã giúp Spielberg lọt vào mắt xanh của các lãnh đạo Hollywood, mở ra hành trình đưa ông đến khối tài sản 7,1 tỷ USD như hiện nay.

Trong bài phát biểu năm 2006, vị đạo diễn từng đoạt giải Oscar đứng sau các loạt phim như Jurassic Park và Indiana Jones khuyến khích mọi người đón nhận những cơ hội bất ngờ thay vì chờ đợi một con đường đã được vạch sẵn hoàn hảo.

PV
The Odyssey Christopher Nolan đạo diễn trường điện ảnh phim Oppenheimer Steven Spielberg

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