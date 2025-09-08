Chủ xe VinFast VF 8: Mỗi ngày cầm lái là một ngày tận hưởng

(Ngày Nay) - Rộng, thoáng, cảm giác lái đầm chắc và an toàn là những yếu tố khiến VF 8 trở thành bạn đồng hành đáng giá của nhiều khách Việt. Bên cạnh đó, D-SUV này còn mang lại cho chủ xe cảm giác tự do sử dụng mà không cần bận tâm nhiều tới chi phí.

Bạn đồng hành của gia đình trên mọi chuyến đi

“Đến nay, chiếc VF 8 đã cùng tôi bon bon gần 25.000 km trên khắp nẻo đường, trong đó chuyến đi dài nhất là từ TP.HCM đến Hưng Yên và ngược lại khoảng 3.700 km. Chiếc xe mang đến cảm xúc cho người thích cầm lái như tôi mà vẫn đảm bảo không gian thoải mái cho cả gia đình”, anh Thanh Tùng, một chủ xe VF 8 cho biết.

Câu chuyện của anh Tùng cũng là cảm nhận chung của nhiều chủ xe VF 8. Theo chia sẻ của anh Hà Văn, một trong những chủ xe đầu tiên sở hữu xe tại Việt Nam, hàng ghế sau của VF 8 rất rộng, kết hợp với ghế ngồi dày dặn mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho hành khách, biến những chuyến đi dài trở nên thư thái hơn bao giờ hết.

Điểm cộng đặc biệt của xe điện là hệ thống điều hòa hoạt động êm ái, mang lại không khí trong lành, sạch mùi, không gây cảm giác khó chịu như xe xăng hay dầu. Điều này đặc biệt quan trọng với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

“Thêm nữa là đặc thù không tiếng ồn của động cơ điện, cùng với khả năng cách âm tốt của VF 8. Điểm này khiến tôi và gia đình rất mê VF 8 dù đi trong chuyến đi nào”, anh Hà Văn chia sẻ.

Với những người yêu thích cầm lái, động cơ mạnh mẽ và hệ dẫn động hai cầu (trên bản Plus) của VinFast VF 8 còn mang cảm xúc trong từng cú đạp ga tăng tốc. Phiên bản Plus có công suất lên tới 402 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,58 giây, gần như xe không có độ trễ khi đạp ga.

“Hệ thống treo của VF 8 ổn định, không gây khó chịu khi đi qua đường gồ ghề hay mố cầu, mang lại cảm giác lái chắc chắn và êm ái. Xe cũng vận hành rất tốt trên đường đèo núi với các tính năng hỗ trợ leo dốc và xuống dốc đầy đủ, xe không hề bị ‘gồng’ khi lên dốc”, anh Thanh Tùng cho biết.

Đây cũng là nhận định của những chủ xe đã đưa VF 8 qua các chuyến đi dài, qua nhiều điều kiện địa hình, từ các nước tại khu vực Đông Nam Á tới Tây Tạng (Trung Quốc) …

Bên cạnh đó, hệ thống trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với các tính năng giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm toàn diện, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường... mang đến sự thư thái và an toàn cho chủ xe. Xe sở hữu 11 túi khí, nhiều nhất trong phân khúc, bảo vệ tối đa cho cả gia đình trong những tình huống khẩn cấp.

SUV 5 chỗ đáng mua nhất phân khúc

Sở hữu “lý lịch trích ngang” rất đẹp nhưng VF 8 đang có chi phí sở hữu và vận hành đặc biệt cạnh tranh, đặc biệt khi kết hợp cùng loạt ưu đãi lớn từ VinFast.

Hiện tại, VinFast đang áp dụng chính sách giảm 4% trực tiếp vào giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3. Đi cùng là khoản hỗ trợ 70 triệu đồng từ chính sách “Thu xăng đổi điện” và quà tặng 50 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM. Tổng giá trị ưu đãi bởi vậy có thể lên đến 168 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các dòng xe VinFast hiện được áp dụng chính sách miễn phí sạc pin đến tháng 6/2027, nên chi phí sử dụng gần như bằng 0.

“Lâu rồi tôi không còn bận tâm đến chuyện tháng này chi hết bao nhiêu tiền xăng xe. Từ ngày bán chiếc xe Nhật để mua VF 8, từng ngày sử dụng ô tô của tôi là cảm giác tận hưởng”, anh Minh Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Với hàng loạt ưu điểm vượt trội, VinFast VF 8 không chỉ là một chiếc xe, mà là một giải pháp toàn diện cho gia đình Việt, kết hợp hoàn hảo giữa không gian tiện nghi, công nghệ an toàn, hiệu suất mạnh mẽ và chi phí sở hữu, vận hành tối ưu. Đó cũng là lý do khiến VF 8 đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc D-SUV, với doanh số luỹ kế từ đầu năm tới hết tháng 7 đạt 1.945 xe.