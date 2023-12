Chứa khách sử dụng ma tuý và bán bóng cười, quán bar Fame có bị thu hồi giấy phép?

(Ngày Nay) - Đã nhiều lần bị cơ quan Công an phát hiện để khách sử dụng ma túy ngay tại quán nhưng quán bar Fame (25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí bán bóng cười, coi thường các quy định của pháp luật và phớt lờ sự tồn tại của chính quyền…

Quá trình PV tìm hiểu cho thấy, kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2014 cho tới nay, quán bar Fame (25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã từng vướng hàng loạt vi phạm, trong đó có những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hành vi chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, quán Fame đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, nhiều lần quán này phải làm cam kết nhưng vẫn tái diễn việc khách tàng trữ, sử dụng ma túy tại quán. Tuy nhiên, có một điều rất khó hiểu, đến thời điểm hiện tại, quán bar này vẫn đang hoạt động mà chưa phải đối mặt với biện pháp “mạnh tay” nào nhằm thu hồi giấy phép hoạt động từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/4/2019, từ phản ánh của báo chí về việc sử dụng ma túy ngang nhiên tại quán bar Fame, Công an quận Hoàn kiếm đã vào cuộc kiểm tra và bắt quả tang Phạm Hoàng Hải (SN 1985, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) về hành vi tàng trữ ma túy. Tang vật thu giữ, 0,179 gam ketamine và 0,631 gam MĐMA.

Rạng sáng ngày 7/5/2022, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai lực lượng kiểm tra quán bar Fame, phát hiện 04 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 08 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA, 03 túi nilon chứa ma túy dạng ketamine và nhiều đồ vật liên quan việc sử dụng ma túy. Xét nghiệm nhanh, cơ quan công an cũng xác định 27/150 đối tượng dương tính với ma túy.

Ngày 22/9/2022, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hà Nội tiếp tục bất ngờ kiểm tra quán bar Fame. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy nên đưa 158 đối tượng gồm 121 khách, 37 nhân viên về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Qua test nhanh, 44/158 đối tượng dương tính với ma tuý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Mai Linh (32 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Thời điểm đó, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý đối với chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên, đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, quán bar Fame cũng đã từng hai lần bị Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện để khách sử dụng ma tuý tại quán. Cụ thể, tháng 2/2023, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, các trinh sát của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện tại quán bar Fame có hiện tượng khách đến quán vừa sử dụng dịch vụ vừa chơi ma túy, nên đã báo cáo, xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Theo đó, ngày 19/2/2023, Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra bất ngờ quán bar này. Thời điểm kiểm tra, trong quán có 22 bàn gồm 140 khách và 26 nhân viên. Trong đó có trên 6 bàn khách có biểu hiện vừa sử dụng ma túy. Tại cơ quan Công an, tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện, 26 trong 166 người dương tính với ma túy dạng Methamphetamine, MDMA và Ketamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt giữ và khám xét nơi ở của 12 người; đồng thời đấu tranh, khai thác mở rộng, làm rõ hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và các vi phạm liên quan đối với chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên, quản lý của quán bar Fame để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời truy xét những người bán ma túy cho các nghi phạm này.

Ngày 30/9/2023, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar Fame, phát hiện trong quán lúc này có tổng số 19 khách và 25 nhân viên; trong đó, 03 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy, 13/19 khách dương tính với ma túy.

Được các “dân chơi” mệnh danh là “thiên đường” của bóng cười và các chất kích thích; có thể nhận thấy, dường như các quy định của pháp luật đã bị phớt lờ tại quán bar Fame. Trong nhiều năm qua, tại Fame vẫn tái diễn hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, dù lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý liên tục.

Trong vai khách hàng, PV Ngày Nay đã ghi nhận được thực trạng tại quán bar Fame đang tồn tại hàng loạt vi phạm. Tại đây không hề có việc kiểm soát lứa tuổi khách hàng vào quán; bất kể khách hàng lứa tuổi thế nào, chỉ cần có tiền là có thể vô tư vào quán uống bia, rượu mạnh, hút shisha và đặc biệt là bóng cười.

Với giá 180 nghìn đồng/quả, bóng cười được nhân viên của quán Fame bơm sẵn từ bên ngoài rồi buộc thành từng chùm lớn sau đó mang vào bên trong bán cho khách hàng sử dụng ngay tại quán.

Khoảng 22h30-23h, khi nhạc được bật to hết cỡ thì cũng là lúc “bữa tiệc” bóng cười chính thức bắt đầu, hàng trăm "dân chơi" say sưa hút bóng cười và lắc lư, nhảy nhót trong tiếng nhạc chát chúa. Càng về khuya, lượng bóng cười mà khách hàng sử dụng tại quán này càng nhiều hơn khiến nhân viên quán bán bóng cười liên tục không ngơi tay.

Theo phản ánh và từ quá trình ghi nhận thực tế cho thấy, giờ mở cửa hàng ngày của quán bar Fame là từ tối hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau; các hoạt động bán bóng cười cũng đã diễn ra ngang nhiên từ lâu.

Tuy nhiên, có lẽ vì cơ sở này có phương thức hoạt động quá tinh vi, khiến cho trong quá trình tuần tra, nắm bắt địa bàn cơ quan chức năng sở tại, cụ thể là Công an phường Trần Hưng Đạo dù có phát hiện được sai phạm, nhưng vẫn chưa triển khai được kế hoạch kiểm tra, xử lý một cách triệt để khiến vi phạm liên tục tái diễn.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!