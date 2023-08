Chuẩn bị đón luồng khách quốc tế khi thực hiện chính sách thị thực mới

Đại diện các doanh nghiệp du lịch đón khách quốc tế đều khẳng định đây là chính sách được chờ đợi từ lâu bởi sẽ tạo hướng đột phá cho du lịch với những luồng khách lưu trú dài ngày.

Cục thể, theo chính sách visa mới, thời hạn thị thực điện tử (e-visa) sẽ được kéo dài từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần; thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực được kéo dài từ 15 ngày lên 45 ngày.

Ông Lại Văn Quân, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Focus (Focustours) cho biết: “Trước mắt, chính sách visa mới này sẽ có tác động ngay đến luồng khách du lịch đi nhỏ lẻ, "Tây ba lô" do thời gian linh hoạt và thiên về du lịch trải nghiệm. Về lâu dài, chính sách này hướng đến du khách nghỉ dưỡng, tránh mùa đông của các nước châu Âu, Nga thường có kỳ nghỉ dài ngày vào dịp cuối năm”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tich Rustic Hospitality Group cho biết: "Từ khi có thông tin về chính sách visa mới, đơn vị đã thông báo thông tin này tới các đối tác và thiết kế thêm sản phẩm lưu trú nâng thời gian từ 15 ngày lên 20-25 ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đa dạng sản phẩm dựa trên e-visa có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong 90 ngày. Theo đó, khách có thể đi du lịch Việt Nam từ miền Bắc, qua Lào, đến Campuchia và quay trở lại đi tiếp du lịch đồng bằng sông Cửu Long, TP Hồ Chí Minh”.

“Chính sách visa mới tạo niềm tin để các doanh nghiệp du lịch đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tạo sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. để thu hút khách. Kết hợp làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thu hút thì lượng khách quốc tế dự kiến tăng khoảng 20-30%, nhưng quan trọng hơn là khai thác được luồng khách lưu trú dài ngày, tăng hiệu quả kinh doanh”, ông Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, việc thực hiện chính sách mới về visa là bước tiến lớn tháo gỡ nút thắt cho du lịch Việt Nam sau dịch COVID-19. Vấn đề hiện nay là các doanh nghiệp du lịch tạo dựng sản phẩm phù hợp và đẩy mạnh thông tin quảng bá tới du khách quốc tế biết đến chính sách mới này để chủ động lên kế hoạch đi du lịch Việt Nam.

Thống kê từ Cục Du lịch quốc gia cho thấy, tỷ lệ tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam tại một số thị trường Châu Âu liên tục tăng. Việt Nam nằm trong tốp đầu thế giới về tìm kiếm, từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 hiện nay. Việt Nam cũng là điểm đến duy nhất ở khu vực Đông Nam Á nằm ở nhóm này. Theo đó, Việt Nam có mức tăng trưởng ở nhóm 10%-25%, xếp thứ 6 trên thế giới, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của khu vực Đông Nam Á.

Các thị trường khách quốc tế quan tâm nhiều nhất đến Du lịch Việt Nam gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Malaysia, Đức và Pháp. Đây cũng là những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Để triển khai đồng bộ các chính sách thu hút khách quốc tế, vào ngày 15/8, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai hội nghị phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững. Trong đó, Bộ VHTTDL cùng các tỉnh thành, đơn vị du lịch triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 82; phổ biến chiến lược maketing du lịch Việt Nam đến năm 2030; phổ biến đề án xây dựng một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm…

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội An thu hút hơn 1,9 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu. Đáng chú ý là khách quốc tế đến Hội An chủ yếu đi theo hình thức nhỏ lẻ, gia đình. Hiện nay, du lịch tại Hội An đã phục hồi khoảng 60%. Do đó, chính sách thị thực mới áp dụng từ 15/8 tạo cơ hội cho du lịch Hội An thu hút luồng khách ở lưu trú dài ngày, tăng trải nghiệm.

"Các cơ sở dịch vụ tại Hội An cũng đã đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển theo chiều sâu, bền vững. Chúng tôi kỳ vọng đến cuối năm nay, du lịch Hội An sẽ phục hồi hoàn toàn và tăng tốc phát triển từ năm 2024", ông Nguyễn Văn Lanh chia sẻ.

“Việc việc triển khai đồng bộ các chính sách thu hút khách từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp du lịch; trong đó có chính sách visa mới, kỳ vọng du lịch Việt Nam sẽ có những bứt phá cuối năm 2023 và tăng tốc phát triển trong năm 2024”, ông Hà Văn Siêu, Cục phó Cục Du lịch quốc gia chia sẻ.