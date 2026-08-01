Luật An toàn thực phẩm sửa đổi: Kiểm soát chặt khi chuyển sang hậu kiểm

(Ngày Nay) - Với nhiều loại thực phẩm, nếu chỉ phát hiện vi phạm sau khi sản phẩm đã được tiêu thụ, thì hiệu quả bảo vệ sức khỏe người dân sẽ không cao.

Ngày 31/7, tại cuộc họp về tiến độ xây dựng dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) do Bộ Y tế tổ chức, ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết: Toàn bộ nội dung sửa đổi Luật lần này đều xoay quanh 4 nhóm chính sách lớn, nhằm đổi mới phương thức quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Bốn nhóm chính sách này gồm: Quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo toàn bộ chuỗi cung ứng; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm có tính liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương; nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể... Trong đó, trọng tâm là quản lý theo chuỗi nguy cơ, cải cách phương thức kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm và tăng cường quản lý đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể.

Về nội dung chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho rằng, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn trách nhiệm trong công tác hậu kiểm, bảo đảm việc cấp phép gắn với cơ chế giám sát hiệu quả sau cấp phép; đồng thời tiếp tục rà soát một số quy định tại một số điều có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm để bảo đảm tính thống nhất khi triển khai.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, việc tăng cường hậu kiểm là cần thiết; tuy nhiên, đối với nhiều loại thực phẩm, nếu chỉ phát hiện vi phạm sau khi sản phẩm đã được tiêu thụ thì hiệu quả bảo vệ sức khỏe người dân sẽ không cao. Dự thảo Luật cần tiếp tục nghiên cứu nội dung về cơ chế kiểm soát phù hợp đối với các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao.

Theo đó, Luật cần hoàn thiện các quy định về chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm. Hiện nay dữ liệu giữa các ngành vẫn chưa được kết nối đồng bộ, chưa hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ công tác quản lý, truy xuất và cảnh báo nguy cơ.

Các chuyên gia cũng cho rằng cần làm rõ hơn trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nhất là đối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm và các trường hợp khi xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm. Cần quy định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm khi sản phẩm không bảo đảm chất lượng đã được đưa ra thị trường nhằm tránh chồng chéo trách nhiệm và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.