Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng robot cách xa 1.700km

(Ngày Nay) - Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà. Sự kiện cũng đưa Việt Nam trở thành 1 trong 2 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm chủ mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Chuỗi phẫu thuật hai chiều từ khoảng cách 1.700 km diễn ra tại hệ thống y tế Vinmec từ hai “đầu cầu” là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hai bệnh viện cách nhau gần 2.000 km có thể luân phiên đảm nhận cả vai trò trung tâm điều khiển lẫn cơ sở tiếp nhận người bệnh. Dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia đầu ngành của hệ thống y tế Vinmec, từng thao tác kỹ thuật cao của phẫu thuật viên ở đầu cầu này được tái hiện chính xác tuyệt đối trên cánh tay robot ở đầu cầu bên kia, cho phép hai bệnh viện luân phiên điều khiển toàn bộ tiến trình.

Ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện với nữ bệnh nhân 15 tuổi mắc u bì buồng trứng đang điều trị tại Vinmec Cần Thơ. Thông qua hệ thống robot, các bác sĩ tại đầu cầu Vinmec Smart City đã trực tiếp điều khiển và thực hiện phẫu thuật trong 1 tiếng, bóc tách triệt để khối u, duy trì chức năng nội tiết và bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật thứ hai là nam giới - 42 tuổi điều trị tại Vinmec Smart City - bị chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan trên nền viêm gan B mạn tính. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái kết hợp cắt túi mật nhằm điều trị triệt căn và bảo tồn tối đa phần gan lành. Sau 4 tiếng can thiệp cùng các thao tác robot nhịp nhàng từ xa của các bác sĩ từ đầu cầu Cần Thơ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Sau mổ, hai bệnh nhân đều hồi phục tích cực, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ phẫu thuật robot Toumai từ xa của Vinmec, đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ 2 làm chủ được mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Kết quả của hai ca phẫu thuật là minh chứng cho thấy năng lực vận hành, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, hạ tầng công nghệ cũng như phối hợp đa chuyên khoa đồng bộ và chuyên nghiệp trên toàn hệ thống Vinmec. Đây là nền tảng để hình thành mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách", cho phép các chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia điều trị cho người bệnh ở nhiều cơ sở khác nhau mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết: “Thành công của hai ca phẫu thuật robot từ xa hai chiều là một đột phá vô cùng lớn với hệ thống y học Việt Nam trong ứng dụng công nghệ tiên tiến kỹ thuật cao”. Vinmec đã tiên phong đầu tư bài bản về trí tuệ và nguồn lực để thực hiện thành công mô hình ngoại khoa không khoảng cách. Kết quả này là tiền đề lớn cho hệ thống y tế Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung cùng chung tay ứng dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh từ xa và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Từ đầu cầu Cần Thơ, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công phẫu thuật robot từ xa hai chiều, với các bác sĩ Vinmec tại Hà Nội và Cần Thơ phẫu thuật cho bệnh nhân ở hai đầu cầu. Thành tựu này mở ra hướng phát triển mới cho y học, giúp người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, đồng thời cho phép các bác sĩ tham gia phẫu thuật từ bất cứ đâu nhờ hệ thống robot hiện đại. Ông khẳng định, giá trị lớn nhất của thành tựu không chỉ là ca mổ đầu tiên, mà là khả năng đưa công nghệ vào điều trị bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho người bệnh và nâng cao năng lực đội ngũ y tế.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ: “Mục tiêu của Vinmec không chỉ thực hiện các ca mổ từ xa, mà là xây dựng năng lực để bất kỳ người bệnh nào, tại bất kỳ bệnh viện Vinmec nào cũng có thể tiếp cận được các chuyên gia phù hợp nhất trên toàn hệ thống, đảm bảo tối ưu nhất cả về chi phí lẫn chất lượng điều trị cho người dân”.

Phẫu thuật bằng công nghệ robot hai chiều từ xa là một trong những công nghệ mới nhất mà hệ thống Vinmec đưa vào ứng dụng thành công đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, Vinmec đã gây tiếng vang với việc tiên phong làm chủ nhiều kỹ thuật khó như kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu kết hợp điều trị cá thể hóa cho nhiều người bệnh ung thư máu nguy cơ cao, ứng dụng nội soi hỗ trợ điều trị động kinh kháng trị hiếm gặp, ghép gan cho bệnh nhi chỉ nặng 5,3 kg – một trong những ca ghép gan trên trẻ có cân nặng thấp nhất Việt Nam hay truyền máu bào thai thành công ở thai nhi 17 tuần tuổi…

Với cột mốc mới trong hành trình phát triển của hệ thống Trung tâm phẫu thuật Robot công nghệ cao, Vinmec tiếp tục khẳng định là hệ thống y tế đi đầu trong việc tiếp cận các công nghệ, kỹ thuật, chuẩn mực y khoa tân tiến hàng đầu thế giới; không chỉ mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh mà còn đặt nền móng mang tính cách mạng cho chất lượng điều trị tại Việt Nam.