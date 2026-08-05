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Không được thu thêm tiền của người bệnh BHYT nếu không khám theo yêu cầu

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được một số phản ánh của người bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng vẫn phải nộp thêm các chi phí.
Người dân đăng ký khám bệnh tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.
Người dân đăng ký khám bệnh tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Ngày 5/8, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc về việc bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế.

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được một số phản ánh của người bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng vẫn phải nộp thêm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần cùng chi trả.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế.

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng phạm vi quyền lợi, mức hưởng, tỷ lệ hưởng của người bệnh theo quy định.

Trường hợp người bệnh không đăng ký dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, chỉ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng trình tự, thủ tục quy định: Không được yêu cầu người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu mà vẫn phải nộp thêm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần cùng chi trả theo quy định thì đề nghị kiểm tra, xử lý theo quy định và xem xét khả năng đáp ứng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế để điều chỉnh số lượng thẻ đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó cho phù hợp, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của người bệnh.

Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

PV
quyền lợi người bệnh BHYT quản lý thẻ bảo hiểm y tế ban đầu khám bệnh theo yêu cầu khám bệnh bảo hiểm y tế

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