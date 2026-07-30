Công an Hà Nội có tân Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

(Ngày Nay) - Công an TP Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hoa Việt Thắng giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Chiều 29/7, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra cho Thượng tá Hoa Việt Thắng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, đánh giá Thượng tá Hoa Việt Thắng là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giàu kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và điều tra.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đề nghị Thượng tá Hoa Việt Thắng sớm tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Phòng An ninh điều tra xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Hoa Việt Thắng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.