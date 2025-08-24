Công điện của Thủ tướng về tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu đất nước

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký Công điện số 142/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Với không gian rộng, triển lãm gây ấn tượng bằng các logo, biểu tượng có kích thước lớn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tới tham quan sau khai mạc.
Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Triển lãm.

Công điện nêu rõ: Để chuẩn bị chu đáo phục vụ tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (sau đây viết tắt là Triển lãm), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan chuẩn bị bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp; đồng thời bổ sung các sản phẩm, hiện vật độc đáo vào các khu vực bên trong để trưng bày, triển lãm, nhằm phục vụ Nhân dân, khách tham quan và tạo cơ hội để các đối tác quan tâm tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác phát triển.

