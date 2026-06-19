Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ: Khẳng định uy tín bằng những công trình chất lượng

(Ngày Nay) - Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp xây dựng uy tín tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với phương châm lấy chất lượng làm nền tảng, lấy uy tín làm giá trị cốt lõi, doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, mở rộng lĩnh vực hoạt động và ghi dấu ấn qua nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài nước.

Thành lập năm 2008, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ có trụ sở tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Từ những ngày đầu hoạt động với quy mô còn khiêm tốn, doanh nghiệp đã từng bước đầu tư nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng.

Hoạt động trên nhiều lĩnh vực như xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng, vận tải và cung ứng vật liệu xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ luôn chú trọng đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thi công.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp đã tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và khu vực. Đặc biệt, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia thi công Dự án Điện gió Savan 1 tại tỉnh Savannakhet (Lào) với giá trị thực hiện gần 2.000 tỷ đồng. Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện năng lực tổ chức thi công, quản lý dự án và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với những công trình quy mô lớn của doanh nghiệp.

Tiếp nối thành công từ các dự án trọng điểm, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ mới đây tiếp tục được lựa chọn là đơn vị thi công Dự án Khu công nghiệp Cam Liên. Việc liên tiếp tham gia các công trình có quy mô lớn không chỉ khẳng định uy tín và năng lực của doanh nghiệp mà còn cho thấy sự tin tưởng của các chủ đầu tư đối với thương hiệu Phước Sỹ trên thị trường xây dựng.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ, mỗi công trình không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là cam kết về chất lượng và trách nhiệm. Chính vì vậy, doanh nghiệp luôn đặt yếu tố kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong quá trình thi công. Sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong từng hạng mục đã góp phần tạo dựng niềm tin vững chắc đối với khách hàng và đối tác trong suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cũng chú trọng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, tạo việc làm ổn định cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Đây là nền tảng quan trọng giúp Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp và chuyển dịch năng lượng xanh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ xác định tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Với kinh nghiệm, bản lĩnh cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế của một nhà thầu uy tín, góp phần kiến tạo những công trình mang giá trị bền vững cho tương lai.

Từ những công trình trên quê hương Quảng Trị đến các dự án quy mô lớn ở nước ngoài, hành trình phát triển của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới để vươn xa. Đó cũng chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong chặng đường phía trước.