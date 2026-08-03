Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần"

(Ngày Nay) - Chiều cuối tuần 2/8/2026 tại Nhà Bát Giác, những thanh âm đầu tiên của “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách. Tiếp sau đó, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới lần lượt cất lên qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, giữa nghệ thuật và đời sống, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” chiều ngày 2/8 mở ra một không gian nghệ thuật gần gũi, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thưởng thức nghệ thuật. Chính cách làm ấy đang từng bước làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng, đồng thời khẳng định hướng đi bền bỉ của Hà Nội trong việc đưa văn hóa đến gần người dân thông qua các không gian công cộng.

Một trong những dấu ấn nổi bật đã làm nên thương hiệu của chương trình là sự góp mặt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club. Qua những tác phẩm nổi tiếng như Perdido, The Girl From Ipanema, Take Five, Now's The Time hay Autumn Leaves,… khán giả không chỉ được thưởng thức những tinh hoa của âm nhạc thế giới mà còn cảm nhận cách jazz được thổi vào một hơi thở mới khi vang lên giữa không gian văn hóa của Hà Nội.

Đặc biệt, khi tiếng saxophone hòa cùng nhịp sống quanh hồ Hoàn Kiếm, khi những tràng pháo tay vang lên sau mỗi màn ngẫu hứng của nghệ sĩ, jazz không còn là thể loại “kén” người nghe. Người yêu nhạc có thể hòa nhịp thưởng thức từng giai điệu, trong khi nhiều du khách nước ngoài dừng chân, hòa mình vào bầu không khí nghệ thuật cởi mở của thành phố. Đó là những hình ảnh phản ánh rõ sức sống của một không gian văn hóa cộng đồng đang ngày càng được bồi đắp.

Trong nhiều năm qua, Hà Nội kiên trì theo đuổi định hướng phát triển văn hóa dựa trên nền tảng văn hiến, bản sắc và sáng tạo. Những giá trị truyền thống được gìn giữ song hành với việc tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại, từ đó hình thành nên một hệ sinh thái văn hóa giàu sức sống.

Chính vì vậy, việc đưa jazz - một loại hình âm nhạc mang tính toàn cầu đến với không gian di sản Nhà Bát Giác không đơn thuần là làm phong phú thêm chương trình nghệ thuật cuối tuần, mà còn là minh chứng cho tinh thần hội nhập trên nền tảng bản sắc. Hà Nội tiếp nhận cái mới bằng tâm thế tự tin của một đô thị nghìn năm văn hiến, biết làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng từ những giá trị văn hóa đa dạng.

Mỗi buổi hòa nhạc ngoài trời, mỗi tiếng vỗ tay của khán giả, mỗi cuộc gặp gỡ bên Nhà Bát Giác đều góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh về một Hà Nội nhân văn và đáng sống, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người trực tiếp thụ hưởng những giá trị văn hóa mà thành phố bền bỉ vun đắp.

Và hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài trong những số tiếp theo của "Âm nhạc cuối tuần". Vào 17 giờ mỗi chiều Chủ nhật, Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa đón người dân và du khách đến với những giai điệu mới, những câu chuyện văn hóa mới được kể bằng âm nhạc. Mỗi cuộc hẹn cuối tuần vì thế không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà còn là lời mời cùng chung tay nuôi dưỡng đời sống văn hóa của Thủ đô, để mỗi người khi đến với Thủ đô sẽ thêm yêu, thêm tự hào về Hà Nội - Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình.