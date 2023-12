Công viên Châu Á, Đà Nẵng giảm giá vé 40% cho học sinh, sinh viên toàn quốc mùa Giáng sinh

Để tri ân khách hàng dịp cuối năm và tạo ra mùa Giáng sinh ý nghĩa và nhiều kỷ niệm cho học sinh, sinh viên toàn quốc, Công viên Châu Á- Asia Park tại Đà Nẵng tung ra ưu đãi khủng, khi giảm giá vé tới 40% cho đối tượng du khách này.

Cụ thể, từ nay đến 31/12, bên cạnh ưu đãi vào cổng miễn phí, học sinh, sinh viên toàn quốc đến Công viên Châu Á có thể mua vé vui chơi all in one với mức giá chỉ 100.000 đồng/vé trẻ em, 120.000 đồng/ vé người lớn (cao từ 1,4m trở lên). Đây là mức ưu đãi khủng khi giảm tới 40% so với giá niêm yết.

Có trong tay tấm vé all in one “quyền lực”, du khách sẽ được trải nghiệm không giới hạn số lượt vòng quay Sun Wheel khổng lồ, để ngắm toàn cảnh thành phố sông Hàn và trải nghiệm tất cả các trò chơi ngoài trời, thưởng ngoạn các cảnh quan, kiến trúc độc đáo của Công viên Châu Á. Lưu ý, vé all in one không bao gồm các trò chơi và dịch vụ: xe điện trẻ em, nhà ma, các trò chơi carnival thưởng quà, và một số dịch vụ khác.

Để được áp dụng mức vé ưu đãi này, du khách cần mang thẻ học sinh, sinh viên khi mua vé. Trường hợp không có thẻ học sinh, sinh viên, du khách có thể trình ảnh thẻ mặc đồng phục học sinh.

Gợi ý cho du khách khi tận hưởng ưu đãi này tại công viên là trải nghiệm trò chơi biểu tượng nhất- tàu lượn Queen Cobra, được thiết kế ấn tượng với dạng treo, đưa du khách lên độ cao 34m rồi lao xuống tự do với tốc độ tới 80 km/h. Khi ra mắt, trò chơi được xác lập là tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam. Nếu muốn trải nghiệm những trò nhẹ nhàng hơn, những chiếc cốc khổng lồ tại Fairy Tea House hay “rơi tự do” với Golden Sky Tower là lựa chọn cũng vô cùng thú vị…

Ngoài ra, đến Asia Park cũng là một cơ hội để du ngoạn khắp Châu Á, check in với tượng hải sư Merlion đại diện cho Singapore, hay khu đền Angkor Wat được tái hiện hệt như phiên bản gốc tại Campuchia với những rễ cây nổi lên mặt đất, xuyên qua tường đá…

Ngoài vui hết mình với các trò chơi mạo hiểm và hấp dẫn bậc nhất tại Đà Nẵng của Công viên Châu Á vào tháng 12, du khách còn được check-in với các tiểu cảnh Giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy.

Tại quảng trường Sun Wheel, hai cổng vòm với lung linh đèn led, lấp lánh những quả châu, lá thông… tạo nên một không gian vô cùng sống động. Không chỉ thế, du khách sẽ rất thích thú khi hóa thân thành ông bà già Noel để vận hành mô hình chiếc xe cưỡi tuần lộc đi trao quà tại đài phun nước, hay những chú tuần lộc đáng yêu được làm bằng gỗ và những hộp quà khổng lồ tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Cây thông Noel ở cổng công viên cũng sẽ được thắp sáng lung linh, hứa hẹn trở thành một tụ điểm chụp ảnh không thể bỏ qua trong dịp này cho người dân Đà Nẵng và du khách.

Ngoài không khí Giáng sinh ngập tràn với nhiều tiểu cảnh và mô hình trang trí, điều hấp dẫn du khách đến với Công viên Châu Á còn là ẩm thực đường phố hấp dẫn tại các gian hàng ở quảng trường Sun Wheel. Những xiên que nóng hổi, bánh gà, tokbokki… sẽ làm “ấm bụng” bất cứ du khách nào giữa tiết trời se lạnh của Đà Nẵng vào đông.

Vô số trò chơi hấp dẫn trong không gian Giáng sinh lộng lẫy bậc nhất Đà Nẵng, Công viên Châu Á- Asia Park đang là điểm đến cho một mùa Giáng sinh thật ấn tượng, để khép lại năm 2023 đáng nhớ.