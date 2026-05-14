Cùng PVcomBank đón hè rực rỡ với hơn 13.000 quà tặng trên hệ sinh thái PVOne

(Ngày Nay) - Từ nay đến hết ngày 07/6/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức triển khai chương trình tri ân “Đón hè rực rỡ - Mở quà bất ngờ” trên hệ sinh thái quà tặng PVOne với hơn 13.000 quà tặng dành cho các khách hàng thân thiết. Chương trình hướng tới nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên, giúp việc đổi quà trở thành quyền lợi thiết thực khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Ngân hàng số PVConnect.

Trong thời gian diễn ra chương trình, PVcomBank mở rộng lựa chọn đổi quà để khách hàng dễ dàng tìm thấy những ưu đãi phù hợp theo từng nhu cầu, từ mua sắm, ẩm thực đến các tiện ích hàng ngày. Người dùng có thể truy cập PVOne ngay trên ứng dụng PVConnect để xem danh sách quà tặng, lựa chọn và đổi quà trực tuyến chỉ với vài thao tác.

Theo đó, khách hàng sẽ được giảm 50% số điểm PVOne, tối đa 100.000 điểm (tương đương 100.000 đồng) khi đổi nhiều quà tặng trong chương trình. Ưu đãi này áp dụng cho đa dạng lĩnh vực như mua sắm, cà phê, ẩm thực, tiện ích… với nhiều thương hiệu như WinMart, Gogi House, Manwah, Phúc Long, Viettel… Khách hàng chỉ cần truy cập PVConnect, vào PVOne và lựa chọn mục “Giảm giá shock” để xem ưu đãi, chọn quà và đổi quà hoàn toàn trực tuyến.

Ngoài ra, PVcomBank cũng triển khai khung giờ “Thứ Hai vui vẻ” từ 12h00 - 16h00 vào mỗi thứ Hai hàng tuần, dành tặng Evoucher miễn phí mệnh giá 10.000 đồng tùy theo điều kiện chương trình. Ưu đãi này giúp người dùng PVConnect có thêm cơ hội đổi quà từ một số thương hiệu như Circle K, GS25, beTransport… ngay cả khi chưa tích lũy đủ ngưỡng điểm theo điều kiện thông thường của chương trình khách hàng thân thiết.

Khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng PVOne khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng như tài khoản thanh toán, tiền gửi, thẻ tín dụng, bảo hiểm… Đồng thời, từ đầu năm 2026, PVcomBank cũng nâng cấp cơ chế tích điểm PVOne nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng thân thiết với nhiều chính sách nổi bật như: tặng điểm cho khách hàng gắn bó lâu dài; tặng điểm khi khách hàng được nâng hạng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên.

Trên hệ sinh thái PVOne, khách hàng cũng có thể sử dụng điểm thưởng để đổi nhiều quà tặng phù hợp với nhu cầu, bao gồm quà tặng tài chính (tiền mặt, phí thường niên thẻ tín dụng…); quà tặng hiện vật; Evoucher tiêu dùng; quà tặng đối tác (trải nghiệm PVcomBank Premier Lounge, voucher xăng dầu…) và quà tặng thiện nguyện (ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin).

Thông qua chương trình “Đón hè rực rỡ - Mở quà bất ngờ”, PVcomBank kỳ vọng sẽ gia tăng quyền lợi cho khách hàng hiện hữu, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực gắn với nhu cầu tài chính và tiêu dùng của khách hàng. Cùng với hệ sinh thái quà tặng PVOne ngày càng đa dạng, Ngân hàng mong muốn tiếp tục gia tăng chất lượng trải nghiệm số cho người dùng, qua đó sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng không chỉ trên hành trình tài chính mà còn trong cuộc sống hàng ngày.