PVcomBank đồng hành cùng CLB Công an Hà Nội phát triển bóng đá Việt Nam

Sự kiện hợp tác này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng đối với chiến lược phát triển thương hiệu của PVcomBank, mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho hành trình chinh phục bóng đá đỉnh cao của CAHN FC - một trong những đội bóng có tiềm lực mạnh nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Được thành lập từ năm 1956 với bề dày truyền thống lịch sử, CAHN FC đã khẳng định vị thế với nhiều danh hiệu ấn tượng trong thời gian gần đây như: vô địch V.League 2023, vô địch Cúp Quốc gia 2024/25, vô địch Siêu cúp Quốc gia 2025…

Bên cạnh sự bứt phá ngoạn mục trong thành tích thi đấu, CAHN FC cũng cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ về công tác truyền thông, từng bước xây dựng hình ảnh của một CLB bóng đá chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi với người hâm mộ. Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu quốc gia cùng chiến lược phát triển bài bản, đội bóng ngành Công an đang từng bước chinh phục các giải đấu quốc nội và không ngừng hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích trên đấu trường châu lục.

Khi thể thao ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, việc các doanh nghiệp, ngân hàng… đồng hành cùng các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp cũng dần trở thành xu hướng tất yếu. Thông qua bóng đá, PVcomBank mong muốn có thể lan tỏa những thông điệp sống tích cực về tinh thần thi đấu, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao tới cộng đồng, đặc biệt là những khách hàng trẻ với niềm đam mê cháy bỏng dành cho bộ môn thể thao vua.

Theo đó, ở giai đoạn 2026 - 2029, PVcomBank sẽ đồng hành cùng CAHN FC trong việc chuẩn bị nguồn lực tốt nhất từ tài chính đến vận hành nhằm giúp đội bóng chủ sân Hàng Đẫy duy trì phong độ ổn định, sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu tại các giải đấu trong nước và khu vực. Sự hỗ trợ toàn diện từ Ngân hàng không chỉ giúp CLB nâng cao năng lực, mà còn tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ phát huy trọn vẹn tài năng, yên tâm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ngoài đồng hành trên sân cỏ, PVcomBank và CAHN FC cũng dự kiến sẽ triển khai một số hoạt động thực tế góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng như chương trình giao lưu với người hâm mộ, các hoạt động xã hội, các chiến dịch truyền thông đa nền tảng… nhằm đưa hình ảnh của đội bóng và Ngân hàng đến gần hơn với người hâm mộ trên cả nước. Đây là cầu nối quan trọng tăng cường sự gắn kết giữa thương hiệu với khán giả, đồng thời khẳng định vai trò của PVcomBank trong sứ mệnh “chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng”, sẵn sàng tham gia phát triển nền bóng đá nước nhà.

Thời gian vừa qua, PVcomBank đã ghi nhận thành công khi tham gia nhiều sự kiện đồng hành cùng cộng đồng như: Cuộc thi Robocon 2025, Chương trình truyền hình thực tế Chiến Sĩ Quả Cảm, Chiến dịch Không một mình… bên cạnh một số chương trình an sinh xã hội cũng như dự án Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin. Việc tham gia đồng hành cùng CAHN FC mới đây tiếp tục khẳng định cam kết của Ngân hàng đối với các hoạt động xã hội. Không chỉ là một tổ chức tài chính uy tín trên thị trường, PVcomBank còn là người bạn luôn đồng hành với công chúng, sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Với nền tảng hợp tác vững chắc cùng định hướng phát triển rõ ràng, sự kiện PVcomBank đồng hành cùng CAHN FC được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong lòng người hâm mộ. Trên hết, sự kết hợp giữa một đơn vị tài chính năng động, hiện đại và một đội bóng tiềm năng, giàu khát vọng hứa hẹn sẽ mang đến những giá trị khác biệt, góp phần viết tiếp câu chuyện thành công của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên mới - nơi niềm tin và tinh thần cống hiến không ngừng được lan tỏa mạnh mẽ, hướng tới những thành công bền vững trong tương lai.