PVcomBank gia tăng hiện diện thương hiệu tại Vietbuild Đà Nẵng 2026

(Ngày Nay) - Từ ngày 06/05 đến 10/05/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tham gia Vietbuild Đà Nẵng 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng. Đây là một trong những sự kiện thường niên quy mô lớn của ngành xây dựng và bất động sản, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trải rộng trên các lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, nội – ngoại thất, bất động sản và giải pháp nhà ở hiện đại.
PVcomBank đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hiện thực hóa nhu cầu nhà ở tại triển lãm Vietbuild.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở, hoàn thiện không gian sống và tối ưu chi tiêu ngày càng gia tăng, Vietbuild không chỉ là nơi cập nhật xu hướng mà còn đóng vai trò là điểm kết nối giữa sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu thực tiễn của thị trường. Việc tiếp tục đồng hành cùng chuỗi triển lãm Vietbuild qua nhiều năm cho thấy chiến lược nhất quán của PVcomBank trong việc gia tăng hiện diện tại các sự kiện quy mô lớn, từng bước định vị thương hiệu thông qua những điểm chạm trực tiếp, hiệu quả và có chiều sâu với khách hàng.

Đại diện PVcomBank khu vực miền Trung cho biết: “Vietbuild Đà Nẵng là một trong những kênh tiếp cận khách hàng trọng điểm, nơi hội tụ nhóm khách hàng có nhu cầu tài chính đa dạng và tiềm năng. Tham gia triển lãm không chỉ giúp PVcomBank mở rộng tệp khách hàng mà còn là cơ hội để Ngân hàng lắng nghe thị trường, tối ưu giải pháp và củng cố hình ảnh thương hiệu theo hướng năng động, gần gũi và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm”.

Tại sự kiện năm nay, PVcomBank tập trung giới thiệu các giải pháp tài chính linh hoạt, phục vụ trực tiếp nhu cầu an cư và chi tiêu của khách hàng cá nhân. Trọng tâm là trải nghiệm mở tài khoản thanh toán trực tuyến qua eKYC trên ứng dụng PVConnect, cho phép khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số nhanh chóng, thuận tiện và an toàn ngay tại gian hàng. Việc đưa trải nghiệm số ra khỏi không gian trực tuyến, kết hợp với tương tác trực tiếp tại sự kiện, giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người dùng đồng thời nâng cao khả năng chuyển đổi ngay tại điểm chạm.

Gian hàng PVcomBank được thiết kế theo hướng mở, tối ưu hóa hành trình trải nghiệm ngắn gọn nhưng hiệu quả, từ tiếp cận - tư vấn - mở tài khoản đến hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Song song với đó, các hoạt động tương tác, minigame và tặng quà được triển khai xuyên suốt nhằm gia tăng mức độ thu hút, kéo dài thời gian trải nghiệm, tạo ấn tượng tích cực với khách tham quan.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu sản phẩm, sự hiện diện tại Vietbuild Đà Nẵng 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của PVcomBank như một đối tác tài chính đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hiện thực hóa nhu cầu nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược nhằm củng cố độ phủ thương hiệu tại khu vực miền Trung, gia tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống và hoàn thiện mô hình triển khai bán hàng kết hợp trải nghiệm tại sự kiện.

Với sự chuẩn bị đồng bộ cùng định hướng rõ ràng, PVcomBank kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại Vietbuild Đà Nẵng 2026, không chỉ ở kết quả phát triển khách hàng mà còn ở khả năng lan tỏa hình ảnh một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp và chủ động thích ứng với nhu cầu thị trường.

