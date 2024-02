(Ngày Nay) - Trước đó, một nhóm 6 học sinh thuộc một trường khuyết tật đến bãi biển Trung Lương (huyện Phù Cát, Bình ĐỊnh) để chơi, tắm biển thì không may bị sóng biển cuốn ra xa.

Ngày 26/2, ông Trần Đình Trực, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát xác nhận: Lực lượng chức năng và người dân ở thị trấn Cát Tiến đã cứu thành công 6 học sinh khuyết tật bị đuối nước khi tắm biển ở bãi biển Trung Lương.

Chủ tịch UBND thị trấn Trần Đình Trực thông tin thêm: “Có hai em bị đuối nước khá nặng đã được lực lượng chức năng sơ cứu, đưa lên Trung tâm y tế thị trấn. Một em sau đó bị nước tràn phổi nên chúng tôi đã liên hệ lực lượng cứu hộ SOS Bình Định đưa em đến thành phố Quy Nhơn để điều trị. Còn các em khác may mắn được cứu vớt kịp thời nên an toàn”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 25/2, nhóm trẻ (khuyết tật ngôn ngữ) thuộc một trường khuyết tật ở địa phương đến bãi biển Trung Lương để chơi, tắm biển thì không may bị sóng biển cuốn ra xa. Rất may vào thời điểm này nhiều ngư dân đã phát hiện, hô hoán và báo cho các lực lượng Biên phòng, Công an đến hỗ trợ cứu vớt.

Hiện chính quyền địa phương đã có cảnh báo, hạn chế tắm biển tại khu vực mà nhóm học sinh khuyết tật trên bị đuối nước.