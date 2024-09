Đã ghi nhận 296 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

(Ngày Nay) - Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê bước đầu một số thiệt hại tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2024: Có 296 người chết, mất tích (155 người chết, 141 người mất tích); tăng 4 người chết, mất tích (tại tỉnh Yên Bái) so với báo cáo lúc 11 giờ ngày 11/9.

Cụ thể, Lào Cai: 155 người (53 người chết, 102 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109, Sa Pa 8, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2. Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

Yên Bái: 44 người (40 người chết, 4 người mất tích), gồm: thành phố Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 6, Văn Chấn 1, Trấn Yên 2.

Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão.

Hà Nội: 1 người chết do bão.

Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất.

Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn.

Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích).

Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích).

Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất.

Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền).

Phú Thọ: 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ; 1 người chết do sạt lở đất).

Bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) là cơn bão rất đặc biệt, hình thành phía Đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố); hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm nhiều nhà ở bị hư hỏng; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.