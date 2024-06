Đà Nẵng tham gia sáng kiến "Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn"

(Ngày Nay) - Ngày 28/6, cùng với 56 thành phố trên thế giới, Đà Nẵng chính thức tham gia sáng kiến chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phát động năm 2011.

Sáng kiến này nhằm hỗ trợ các quốc gia và chính quyền địa phương giải quyết nhiều mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có các mục tiêu liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đầu tiên tham gia Sáng kiến này từ năm 2017.

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Trong đó, nổi bật là thành phố đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Việc tham gia Sáng kiến Chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn” của UN Women sẽ giúp thành phố Đà Nẵng tiếp cận với kiến thức, sự hỗ trợ kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm thực tế thông qua việc kết nối với mạng lưới các thành phố tham gia Sáng kiến tại 31 quốc gia. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ tiến hành nghiên cứu, thu thập số liệu, cơ sở bằng chứng về các dạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại nơi công cộng từ đó xây dựng chính sách phù hợp; đầu tư phát triển không gian công cộng an toàn, thân thiện và truyền thông nâng cao nhận thức góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thành phố.

Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng sẽ là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hợp tác chặt chẽ với UN Women trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Sáng kiến chủ đạo toàn cầu “Thành phố An toàn và Không gian công cộng an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam khẳng định “Sự tham gia của Đà Nẵng đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ trong những năm qua của chính quyền thành phố đồng thời là sự khởi đầu cho những lĩnh vực cần cải thiện để có thể đạt được bình đẳng giới và phát triển bền vững tại thành phố trong thời gian sớm nhất. UN Women cam kết tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng và khuyến khích các thành phố khác tại Việt Nam cùng tham gia hành trình này.”

Cũng tại sự kiện này, UN Women đã khởi động chiến dịch “30 Bus 2030”, gồm 30 chuyến xe buýt tới các thành phố tại Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tựu về bình đẳng giới tại Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 30 năm thực hiện Cương lĩnh và Tuyên bố hành động Bắc Kinh, một trong những văn kiện toàn diện nhất về quyền của phụ nữ được thông qua tại Hội nghị quốc tế về phụ nữ năm 1995 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Từ nay đến năm 2025, UN Women và các quốc gia trên thế giới bao gồm Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó bao gồm báo cáo toàn diện quốc gia về việc thực hiện Cương lĩnh và Tuyên bố hành động Bắc Kinh. Chuyến xe buýt đầu tiên của chiến dịch đã xuất phát từ thành phố Đà Nẵng với sự phối hợp thực hiện của Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.