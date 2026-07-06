Đã tìm thấy những hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) - Sáng nay 6/7, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đã chính thức diễn ra. Tham dự Lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo các đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TPHCM, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức, cá nhân đã kiên trì đồng hành, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm. "Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Sau Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm đã sớm triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi bắt tay vào việc tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m có dấu tích của hài cốt; tìm kiếm sâu hơn, bước đầu đội tìm kiếm phát hiện có 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều kỉ vật quý giá.

Chùm ảnh sáng ngày 6/7 tại Công viên Lê Thị Riêng: