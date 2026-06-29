Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh với 4 giải thưởng uy tín tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026

(Ngày Nay) -Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi được vinh danh liên tiếp với 4 giải thưởng uy tín tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Sáng tạo để Tăng trưởng, Xanh để Bền vững”, do Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp Viet Research tổ chức.

Đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Danh sách VIE50, VIE10 và năm thứ hai Danh sách ESG100, ESG10 được công bố dựa trên kết quả nghiên cứu chuyên sâu của Viet Research, chương trình tiếp tục khẳng định vị thế là thước đo uy tín cho nỗ lực phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt.

Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026 (VIE50), Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026 – Ngành Bảo hiểm (VIE10), Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 (ESG100) và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 – Ngành Bảo hiểm (ESG10).

Việc đồng thời hiện diện trong cả bốn Bảng xếp hạng về đổi mới sáng tạo và ESG đã khẳng định chiến lược phát triển bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam, không chỉ về hiệu quả kinh doanh mà còn ở vai trò tiên phong đổi mới và triển khai hoạt động ESG trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng “chuyển đổi kép” - số hóa và xanh hóa.

“Việc được vinh danh với bốn giải thưởng uy tín là niềm tự hào lớn đối với Dai-ichi Life Việt Nam, đồng thời là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo và thực thi các mục tiêu ESG, được triển khai đồng bộ từ hoạt động kinh doanh đến trách nhiệm xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư hệ sinh thái số, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ‘xanh’ trên nền tảng số thông minh, đa tiện ích nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 của Chính phủ, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau”, Ông Đặng Hồng Hải – Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ.

Trong những năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng tính minh bạch. Công ty hiện sở hữu hệ sinh thái số với nhiều ứng dụng tiên tiến như Dai-ichi Connect với hơn 1,5 triệu lượt tải, nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON, hệ thống Dai-ichi Medic kết nối hơn 300 bệnh viện/phòng khám trên toàn quốc cùng các giải pháp AI/OCR, ePOS, ePolicy, chatbot, voicebot và các giải pháp thanh toán không tiền mặt, góp phần nâng chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) đạt 83%, chỉ số sẵn sàng giới thiệu (NPS) đạt 42%.

Không chỉ tập trung vào công nghệ số thông qua các qua chương trình đào tạo cho đội ngũ kinh doanh và nhân viên, Công ty không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ theo định hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới theo Luật kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến ESG trên toàn quốc, tiêu biểu như Dự án “Xanh Mãi Xanh”, “Rừng xanh hạnh phúc” - giảm phát thải carbon và góp phần phục hồi hệ sinh thái, “Nước sạch học đường” - nâng cao chất lượng nước uống sạch cho học sinh, “Văn phòng xanh”, giảm thiểu rác thải nhựa, nhặt rác bãi biển… Các chương trình này góp phần hiện thực hóa cam kết của Công ty trong việc kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp gần 90 tỷ đồng.